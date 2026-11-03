Arranca hoy la restricción de celulares en escuelas

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    Arranca hoy la restricción de celulares en escuelas
    Los celulares están restringidos en las aulas de educación básica a partir de este martes. Especial

Este martes entra en vigor la regulación del uso de dispositivos móviles en la educación básica

CDMX.- Hoy entra en vigor la regulación del uso de celulares en escuelas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas de niños y jóvenes. Esta medida fue impulsada por el gobierno federal tras realizar una consulta con maestros de los tres niveles educativos y alcanzar un acuerdo con los gobernadores de todos los estados.

El acuerdo para la regulación del uso de tecnologías en escuelas primarias y secundarias establece que no se usará el celular durante la jornada escolar; para preparatorias se fomenta un “uso responsable y seguro con limitaciones”, según cada institución, y para instituciones de educación superior se exhorta al “uso responsable y seguro”.

A partir de mañana martes, prohibidos los celulares en primarias y secundarias de Coahuila

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación de dispositivos en las escuelas 81% manifestó estar a favor. Así, México se unirá a una lista de 100 países, entre ellos Ecuador, Brasil, Irlanda, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Grecia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, República Checa, China, Dinamarca y Chile, que tomaron medidas ante el uso excesivo de teléfonos en jornadas escolares.

En distintas ocasiones, Sheinbaum Pardo advirtió sobre las consecuencias del uso prolongado de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y X, por lo que llamó a los infantes a pasar el tiempo con sus amigos y familiares, a estudiar, leer más y realizar actividades físicas y culturales:

“[El celular] ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela ni tampoco en el recreo”, dijo.

Pese a que padres de familia dieron el visto bueno a la regulación, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lamentó que los únicos que no fueron tomados en cuenta para llegar a esta resolución fueron, precisamente, niños y adolescentes.

SEP restringirá el uso de celulares en educación básica desde el 3 de noviembre

“Las decisiones sobre el entorno digital no deben reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o el uso de celular en escuelas. El desafío consiste en construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea”, expresó.

El acuerdo 09/09/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que a partir de hoy los celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales no se utilizarán durante las clases y se mantendrán guardados o serán retirados y depositados en un espacio designado por el plantel (como el aula o la dirección) al inicio de clases, donde estarán bajo custodia de las autoridades escolares durante la jornada.

Alerta que el uso inadecuado, excesivo o no regulado de celulares puede generar distractores e interferir con la atención, concentración, interacción y aprovechamiento académico de los educandos. El documento cita estudios y a especialistas que advierten que el uso de las tecnologías puede tener efectos negativos en el aprendizaje y en la convivencia escolar.

Mientras México dice ‘no’ al celular en las escuelas; padres se oponen en las zonas más violentas del país

Por ejemplo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) indicó que la simple presencia del celular en el aula puede provocar distracción y afectar el desempeño académico, incluso sin que el dispositivo esté en uso activo, es decir, al recibir notificaciones constantemente.

“Dicha medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, consistente en proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo, el bienestar integral y el derecho a la educación de niños y adolescentes”, explica el DOF.

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