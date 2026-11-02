“Mayday, mayday”: Filtran desgarrador audio previo al accidente de Learjet 60
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La FAA y NTSB analizan las llamadas de emergencia del vuelo en Florida que reportó congelamiento y una falla crítica de altitud.
La tripulación de un Learjet 60 lanzó una desesperada alerta de emergencia antes de estrellarse en Florida. Las grabaciones de control de tráfico aéreo revelaron que los pilotos notificaron una falla crítica en pleno vuelo tras enfrentar mal tiempo en la zona.
El congelamiento en la aeronave fue la primera amenaza reportada por los pilotos antes de perder el control. Según los audios recuperados, la acumulación de hielo en la estructura del avión provocó una pérdida repentina de altitud que la tripulación ya no pudo corregir.
LA DESESPERADA ADVERTENCIA DE LA TRIPULACIÓN
”¡Mayday, mayday! Vamos a estrellarnos contra el suelo”, se escucha decir a la tripulación en los últimos segundos de transmisión. En el material también quedó registrada la voz de una tripulante advirtiendo que se les había agotado el tiempo para maniobrar, antes de que la señal se cortara por completo.
La velocidad de caída del avión alcanzó niveles extremos en su tramo final. Los registros de vuelo muestran que el jet pasó de un descenso rápido a una picada casi vertical, lo que generó una presión aerodinámica devastadora en la nave antes del impacto final en South Military Trail.
SIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COMUNICACIONES DE EMERGENICA
La NTSB y la FAA iniciaron una investigación exhaustiva sobre las comunicaciones de emergencia. Los investigadores federales analizan la secuencia de eventos segundo a segundo, incluyendo las instrucciones dadas por la torre de control desde el momento en que se notificó la presencia de hielo.
PODRÍA TARDAR HASTA UN AÑO
El dictamen final sobre la causa del accidente podría tardar hasta un año, confirmaron las autoridades de transporte de Estados Unidos. Por el momento, los peritos priorizan el análisis técnico del fuselaje recuperado y la reconstrucción completa de la trayectoria del vuelo.