“Mayday, mayday”: Filtran desgarrador audio previo al accidente de Learjet 60

La tripulación de un Learjet 60 lanzó una desesperada alerta de emergencia antes de estrellarse en Florida. Las grabaciones de control de tráfico aéreo revelaron que los pilotos notificaron una falla crítica en pleno vuelo tras enfrentar mal tiempo en la zona.

El congelamiento en la aeronave fue la primera amenaza reportada por los pilotos antes de perder el control. Según los audios recuperados, la acumulación de hielo en la estructura del avión provocó una pérdida repentina de altitud que la tripulación ya no pudo corregir.

LA DESESPERADA ADVERTENCIA DE LA TRIPULACIÓN

”¡Mayday, mayday! Vamos a estrellarnos contra el suelo”, se escucha decir a la tripulación en los últimos segundos de transmisión. En el material también quedó registrada la voz de una tripulante advirtiendo que se les había agotado el tiempo para maniobrar, antes de que la señal se cortara por completo.