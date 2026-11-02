E.U ataca la isla de Qeshm en Irán tras tensiones en el estrecho de Ormuz

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    E.U ataca la isla de Qeshm en Irán tras tensiones en el estrecho de Ormuz
    Mapa que muestra la isla atacada por Estados Unidos en Irán. X

Un ataque defensivo estadounidense contra la mayor isla iraní intensifica la crisis militar y pone en alerta el paso del comercio petrolero mundial.

Estados Unidos bombardeó posiciones militares en la isla de Qeshm, Irán, durante el día lunes 2 de noviembre. El ataque destruyó un lanzador de misiles iraní que previamente había apuntado a aeronaves estadounidenses. La acción militar fue confirmada por funcionarios de Washington y reportada por medios internacionales como el Wall Street Journal.

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Fueron registradas fuertes explosiones en la zona de conflicto poco después de las incursiones aéreas. Periodistas sobre el terreno en el golfo Pérsico y reportes de la cadena Al Jazeera English confirmaron estallidos tanto en Qeshm como cerca de Bandar Lengeh, una importante ciudad portuaria en la costa sur iraní.

El gobierno estadounidense justificó la operación como un acto de autodefensa. Fuentes del Departamento de Defensa señalaron que la incursión busca neutralizar amenazas inmediatas a sus tropas y proteger la navegación de los buques comerciales que transitan por la región.

UN PUNTO CLAVE PARA LA ECONOMÍA Y EL PETRÓLEO MUNDIAL

La isla de Qeshm posee una ubicación geográfica estratégica al situarse justo en la entrada del estrecho de Ormuz. Este canal marítimo conecta al golfo Pérsico con el océano Índico y concentra el paso de casi del 20% del petróleo que se consume en todo el planeta.

Las fuerzas armadas de Irán mantienen bases clave en este territorio. La Guardia Revolucionaria de Irán opera desde esta isla para monitorear y controlar el tráfico de embarcaciones. Por esta razón, cualquier impacto armado en la zona genera un riesgo directo de desabastecimiento energético y aumentos en el precio global del combustible.

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LA DIPLOMACIA BUSCA EVITAR UNA GUERRA ABIERTA

Las negociaciones entre Washington y Teherán continúan estancadas debido a las profundas diferencias sobre los acuerdos de seguridad en la zona. Aunque ambas partes han cruzado fuego en las últimas semanas, los canales oficiales de diálogo no han logrado frenar la escalada.

Países mediadores intentan calmar la crisis militar. Gobiernos de Catar, Pakistán y China han enviado mensajes diplomáticos urgentes a ambas naciones para evitar que la situación derive en un conflicto armado generalizado en Oriente Medio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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