Coahuila: Pepe Ganem y la fábula del pajarito y la vaca

Un pajarito volaba hacia el sur, pero hacía tanto frío que el ave se congeló y, desfalleciente, cayó al suelo en la campiña.

Mientras se encontraba tieso y con las alas congeladas, pasó una vaca por el lugar y le dejó caer el estiércol encima.

El estiércol estaba tibio y poco a poco el pájaro se descongeló, agarró calor y, de tan contento que estaba, sacó la cabeza y comenzó a trinar de alegría.

En eso, un gato salvaje lo escuchó, se acercó sigilosamente, lo atrapó de la cabeza, lo limpió un poco y se lo engulló.

La moraleja del cuento es que no todo el que te ensucia es tu enemigo; si estás lleno de estiércol, es mejor mantener la boca cerrada, y que quien te saca del estiércol no siempre es tu amigo.

No sé, pero este pajarito me recuerda mucho al lagunero, Pepe Ganem...

PROEZA ELECTORAL

El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, Cuco Sandoval, trae entre ceja y ceja desplazar a Morena del segundo lugar en preferencias electorales en Coahuila.

Al menos, eso es lo que aseguran cercanos al dirigente político, que hace cuentas y más cuentas, para lograr este difícil objetivo.

El asunto luce casi imposible, si se toma en cuenta que, en la pasada elección a diputados locales, el Verde obtuvo 34 mil votos, contra 276 mil de Morena.

Sin embargo, el Ecologista de México le apuesta al desgaste de la mayoría de los aspirantes de la 4T, que tras perder en junio pasado ahora van por alcaldías y diputaciones locales.

Cuco no es muy conocido por la capacidad de trabajo, ni por su activismo político, pero algún as debe traer bajo la manga.

UN DÍA PARA RECORDAR

El senador Gabriel Elizondo posteó ayer un mensaje de Día de Muertos, desde el altar de Mejora Coahuila dedicado a gestores sociales que ya fallecieron.

Gabriel aprovechó la oportunidad para expresar que el tradicional altar también se montó en honor a sus progenitores, que en paz descansen.

Elizondo Pérez deseó a la comunidad que el 2 de noviembre haya sido un día para recordar a sus seres queridos.

CAJEROS VACÍOS

Cuentahabientes y pensionados del Seguro Social en Monclova se quedaron por varios días sin poder retirar efectivo ni cobrar pensiones por la falta de dinero en cajeros de Bancomer.

Los clientes denunciaron que desde el pasado viernes los cajeros se quedaron hasta ayer lunes sin dinero, por lo que pensionados y usuarios se manifestaron en el exterior de la institución bancaria.

Al respecto, Juan Antonio Ruvalcaba, líder de extrabajadores de AHMSA y uno de los afectados, exigió a los directivos del banco la reposición de efectivo en los cajeros y una mejor atención.

“El miércoles, porque hoy fue festivo, vamos a venir con el gerente del banco para exigirle que ponga atención en el servicio porque deja mucho que desear”, advirtió.

Monclova, mal y de malas...

NI A CUÁL IRLE

No es por intrigar, pero el descontento empresarial y social que existe en Múzquiz contra el ayuntamiento del pueblo mágico puede generar una sorpresa electoral.

Y aunque el empresariado reconoce que tan mal está el giro como la colorada, el pueblo es el que resiente el cacicazgo de la Florisa y de los Gachupines.

El tema no es menor y sólo porque la mayoría de los ipecos son institucionales con el gobierno estatal, en el 2027 se estaría hablando de una debacle para el PRI con la llegada de Tony Flores.

Buzos caperuzos...

LA PREGUNTA DE HOY:

¿Alguien sabe si don Eduardo Olmos sigue como secretario del Ayuntamiento de Torreón?