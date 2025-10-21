Arranca en Múzquiz la brigada ‘Estar Bien’ para el cuidado de la salud de la mujer

MÚZQUIZ.– En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, pusieron en marcha la brigada “Estar Bien: cuidado de la salud de la mujer”, que busca acercar servicios médicos gratuitos a las coahuilenses, especialmente en comunidades rurales. Durante el arranque, el mandatario estatal destacó que la prevención y el bienestar de las mujeres son una prioridad para su administración. TE PUEDE INTERESAR: Torreón, epicentro de la salud femenina: éxito rotundo en el Primer Encuentro Nacional por una Menopausia Informada “Hoy en Múzquiz, junto con mi esposa Paola y nuestra amiga la alcaldesa Laura Jiménez, arrancamos la brigada ‘Estar Bien’ con servicios de mastografía, exploración mamaria, papanicolaou, consulta médica, vacunación y orientación psicológica. En este mes de la lucha contra el cáncer de mama, seguimos impulsando programas de prevención. ¡Queremos más mujeres sanas y felices en Coahuila!”, afirmó. Jiménez Salinas subrayó que las mujeres representan el pilar de las familias coahuilenses y que su gobierno ha destinado una inversión sin precedentes en infraestructura y atención médica, lo que ha permitido la rehabilitación de centros de salud, hospitales y el fortalecimiento del abasto de medicamentos y servicios de telemedicina.

Asimismo, anunció el lanzamiento próximo de un programa de apoyo a mujeres emprendedoras, que ofrecerá préstamos con cero por ciento de interés, y otro de empleo temporal para seguir impulsando su autonomía económica. Por su parte, Paola Rodríguez López destacó que esta brigada forma parte de una estrategia integral de atención y acompañamiento a las mujeres en la detección y tratamiento del cáncer de mama. "Con el respaldo del gobernador, hemos puesto como prioridad que toda mujer en Coahuila tenga acceso a los servicios que pueden salvarles la vida. Esta brigada refleja una atención completa, cercana y gratuita que llega a las comunidades más alejadas", indicó. Rodríguez López detalló que durante la jornada se instalaron unidades móviles y módulos de salud que ofrecen exploración mamaria, mastografía, papanicolaou, consulta general, vacunación, farmacia y orientación psicológica.