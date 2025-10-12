Obispo de Saltillo llama a las mujeres a cuidar su salud y de los que nos rodean

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el obispo de Saltillo, Hilario González García, comentó que el cuidado de la salud forma parte del deber cristiano. Invitó a las mujeres a atender las recomendaciones médicas sobre la prevención.

“Hay muchos signos y actividades en los deportes, en las instituciones... una invitación también como parte del deber cristiano de cuidar la propia salud y de cuidar de quienes nos rodean”, dijo.

Agregó que la prevención debe incluir hábitos de vida saludables y momentos de descanso. “La alimentación, el descanso, el estrés... bueno, decirle a una mujer que no se estrese está difícil, ¿verdad? Pero pedirles que tengan sus momentos de paz, de meditación, de ponerse delante de Jesús”, comentó.

Mencionó que algunas mujeres evitan revisarse por pudor o vergüenza y las exhortó a acudir con su médico de confianza.

Al ser cuestionado sobre la organización Católicas por el Derecho a Decidir, González aseguró que no pertenece a la Iglesia católica como institución, aunque quizá —dijo— está integrada por mujeres que se reconocen como católicas. “Le pusieron el título, pero no creo que esté reconocida como pastoral. Es una asociación civil”.

Sobre el tema del aborto, el obispo afirmó que no existe absolución y que, aunque pueden disminuirse responsabilidades en algunos casos, la doctrina católica sigue considerando esa práctica como un pecado. “Hay a veces disminución de responsabilidad por algunas circunstancias, por el miedo, por la edad o por el estilo, ¿verdad? Pero no hay una absolución”, mencionó.

Agregó que quienes se enfrentan a una decisión de ese tipo deben buscar acompañamiento. “Platiquen, comenten, ventilen la situación, yo creo que pueden salir adelante”, dijo.