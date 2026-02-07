Arranca en Torreón el Programa de Educación Continua 2026 para servidores públicos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El programa está dirigido principalmente a los servidores públicos de la Administración Municipal
Con el taller titulado “Gestión de Riesgos para el logro de los objetivos institucionales”, esta semana dio inicio el Programa de Educación Continua 2026, dirigido a los servidores públicos de Torreón.
Fernando Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a impulsar el crecimiento personal y profesional de los funcionarios, fortaleciendo sus habilidades para enfrentar los retos actuales desde una visión integral.
TE PUEDE INTERESAR: Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios
En este primer curso participan más de 70 servidores públicos de distintas áreas de la Administración Municipal, como Contraloría, Tesorería, Obras Públicas y Protección Civil.
Martínez Mendoza indicó que durante 2026 el programa también se abrirá a la ciudadanía, ofreciendo cursos diseñados para quienes deseen impulsar su desarrollo personal y profesional, como el de “Inteligencia Emocional Organizacional”. Este taller constará de siete sesiones que se impartirán los martes a partir del próximo 10 de febrero, de 09:00 a 11:00 horas, en el cuarto piso de Presidencia Municipal.
“Este curso es de interés general, pues está enfocado al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-035, que busca promover entornos laborales favorables en los centros de trabajo”, explicó el funcionario.
TE PUEDE INTERESAR: Conagua avanza en la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna
Las personas interesadas en participar deberán llenar un formulario y realizar su pre-registro a través de WhatsApp al número 871 131 9294, donde también podrán recibir información sobre el proceso de inscripción y los requisitos.
Para este año, el Programa de Educación Continua contempla nueve cursos y diversas conferencias, con el objetivo de fomentar una cultura de desarrollo humano, liderazgo y responsabilidad individual, contribuyendo a la construcción de una sociedad más preparada, productiva y comprometida con su entorno.