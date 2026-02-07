Arranca en Torreón el Programa de Educación Continua 2026 para servidores públicos

Con el taller titulado “Gestión de Riesgos para el logro de los objetivos institucionales”, esta semana dio inicio el Programa de Educación Continua 2026, dirigido a los servidores públicos de Torreón.

Fernando Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a impulsar el crecimiento personal y profesional de los funcionarios, fortaleciendo sus habilidades para enfrentar los retos actuales desde una visión integral.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios

En este primer curso participan más de 70 servidores públicos de distintas áreas de la Administración Municipal, como Contraloría, Tesorería, Obras Públicas y Protección Civil.