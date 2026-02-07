Arranca en Torreón el Programa de Educación Continua 2026 para servidores públicos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 7 febrero 2026
    Arranca en Torreón el Programa de Educación Continua 2026 para servidores públicos
    Más de 70 servidores de áreas como Contraloría, Tesorería, Obras Públicas y Protección Civil están registrados en este primer curso. FOTO: CORTESÍA

El programa está dirigido principalmente a los servidores públicos de la Administración Municipal

Con el taller titulado “Gestión de Riesgos para el logro de los objetivos institucionales”, esta semana dio inicio el Programa de Educación Continua 2026, dirigido a los servidores públicos de Torreón.

Fernando Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a impulsar el crecimiento personal y profesional de los funcionarios, fortaleciendo sus habilidades para enfrentar los retos actuales desde una visión integral.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios

En este primer curso participan más de 70 servidores públicos de distintas áreas de la Administración Municipal, como Contraloría, Tesorería, Obras Públicas y Protección Civil.

$!El programa también contempla cursos abiertos a la ciudadanía.
El programa también contempla cursos abiertos a la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

Martínez Mendoza indicó que durante 2026 el programa también se abrirá a la ciudadanía, ofreciendo cursos diseñados para quienes deseen impulsar su desarrollo personal y profesional, como el de “Inteligencia Emocional Organizacional”. Este taller constará de siete sesiones que se impartirán los martes a partir del próximo 10 de febrero, de 09:00 a 11:00 horas, en el cuarto piso de Presidencia Municipal.

“Este curso es de interés general, pues está enfocado al cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-035, que busca promover entornos laborales favorables en los centros de trabajo”, explicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Conagua avanza en la interconexión del proyecto Agua Saludable para La Laguna

Las personas interesadas en participar deberán llenar un formulario y realizar su pre-registro a través de WhatsApp al número 871 131 9294, donde también podrán recibir información sobre el proceso de inscripción y los requisitos.

Para este año, el Programa de Educación Continua contempla nueve cursos y diversas conferencias, con el objetivo de fomentar una cultura de desarrollo humano, liderazgo y responsabilidad individual, contribuyendo a la construcción de una sociedad más preparada, productiva y comprometida con su entorno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Funcionarios públicos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro