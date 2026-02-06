Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 febrero 2026
    Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios
    Estudiantes de Arquitectura participaron en la plática “Autoestima” impartida por el IMM. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Mujer impartió una plática sobre bienestar emocional en la UAdeC como parte de su estrategia de prevención y apoyo social

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional, la confianza personal y la prevención de la violencia, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) impartió la plática “Autoestima” a estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La titular del IMM, Amira Darwich García, explicó que esta actividad forma parte de la estrategia permanente del instituto para generar redes de apoyo entre las y los jóvenes, así como espacios de orientación que contribuyan a su desarrollo personal y a la construcción de una cultura de respeto e igualdad.

TE PUEDE INTERESAR: FGE capacita a notarios para prevenir extorsión telefónica en la Región Centro

“Fomentar la autoestima en los jóvenes es fundamental para que crezcan con seguridad, confianza y respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Desde el Instituto Municipal de la Mujer seguiremos trabajando en la creación de espacios que fortalezcan el bienestar emocional y social de nuestra comunidad”, señaló.

Con este tipo de acciones, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González refrenda su compromiso de brindar herramientas, apoyo y acompañamiento a la ciudadanía, promoviendo entornos más seguros, saludables y libres de violencia en Torreón.

El IMM invita a la población a conocer más sobre sus programas y actividades a través de su página de Facebook Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, o bien comunicarse al teléfono 871 500 7419, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juventud
Mujeres

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las ventas en los meses de diciembre del 2025 y enero del 2026 no tuvieron el mismo impacto que en años anteriores. FOTO:

Bajaron las ventas de autos en BYD Saltillo en los dos últimos meses
El pederasta Jeffrey Epstein con unas mujeres cuyos rostros fueron ocultados por los demócratas antes de su publicación de esta fotografía.

CNN revela que Epstein se hizo pruebas genéticas para obtener material para regenerar su cuerpo
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Más que corrupción: La impunidad que une al Post, Epstein y las redadas del ICE
true

Saltillo: Comienza a ‘despegar’ aeropuerto; es necesario afianzar la ruta
A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey

A Cancún, Guadalajara y CDMX, más rápido y barato desde Saltillo que desde Monterrey
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos