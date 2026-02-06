Fortalece IMM de Torreón la autoestima de jóvenes universitarios

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional, la confianza personal y la prevención de la violencia, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) impartió la plática “Autoestima” a estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

La titular del IMM, Amira Darwich García, explicó que esta actividad forma parte de la estrategia permanente del instituto para generar redes de apoyo entre las y los jóvenes, así como espacios de orientación que contribuyan a su desarrollo personal y a la construcción de una cultura de respeto e igualdad.

TE PUEDE INTERESAR: FGE capacita a notarios para prevenir extorsión telefónica en la Región Centro

“Fomentar la autoestima en los jóvenes es fundamental para que crezcan con seguridad, confianza y respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Desde el Instituto Municipal de la Mujer seguiremos trabajando en la creación de espacios que fortalezcan el bienestar emocional y social de nuestra comunidad”, señaló.

Con este tipo de acciones, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González refrenda su compromiso de brindar herramientas, apoyo y acompañamiento a la ciudadanía, promoviendo entornos más seguros, saludables y libres de violencia en Torreón.

El IMM invita a la población a conocer más sobre sus programas y actividades a través de su página de Facebook Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, o bien comunicarse al teléfono 871 500 7419, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.