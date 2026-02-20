Arranca ‘Enchúlame la casa’ en Ramos Arizpe; rehabilitarán más de 115 fachadas en la colonia Elsa Hernández
El programa municipal proyecta pintar 3 mil viviendas en 2025 y alcanzar 9 mil casas al cierre del periodo 2025–2027
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el inicio del programa “Enchúlame la casa” en la colonia Elsa Hernández, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha una nueva etapa de embellecimiento urbano que beneficiará a más de 115 viviendas distribuidas en ocho cuadras, mediante la aplicación de pintura en fachadas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado del administrador fiscal general del Estado, Chema Morales Padilla, y del secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, encabezó el arranque de los trabajos, que forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar el entorno físico y fortalecer la convivencia comunitaria.
El Edil subrayó el valor histórico del sector intervenido y el impacto social del programa en la calidad de vida de sus habitantes.
“Esta es una colonia con historia, y ahora estará más bonita; esto es calidad de vida y una mejor experiencia en nuestros sectores, donde diariamente caminamos con nuestros hijos y pasamos gran parte de nuestra vida”, expresó.
INVERSIÓN MULTIANUAL Y META DE 9 MIL VIVIENDAS
Por su parte, Chema Morales Padilla destacó la coordinación institucional que, afirmó, distingue al municipio dentro del contexto estatal.
“En Coahuila hay trabajo conjunto con los alcaldes; este programa es uno de los sellos distintivos de Ramos Arizpe. Hay acciones que otros municipios observan y buscan replicar. Abona a la tranquilidad, a la felicidad y a la calidad de vida de cientos de vecinos”, señaló.
Para el ejercicio 2025 se destinó una inversión de 8 millones 333 mil pesos para la adquisición de pintura, máquinas rociadoras y materiales, con el objetivo de intervenir 3 mil viviendas en distintos sectores del municipio.
De acuerdo con la planeación municipal, durante el periodo administrativo 2025–2027 se proyecta alcanzar una cobertura total de 9 mil casas, con una inversión aproximada de 25 millones de pesos.
Con este programa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de consolidar entornos urbanos más dignos, ordenados y con identidad comunitaria, apostando por la recuperación del espacio habitacional como eje de cohesión social.