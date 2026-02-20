Arranca ‘Enchúlame la casa’ en Ramos Arizpe; rehabilitarán más de 115 fachadas en la colonia Elsa Hernández

Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Más de 115 viviendas serán intervenidas en la primera etapa, como parte de una meta anual de 3 mil fachadas rehabilitadas. CORTESÍA

El programa municipal proyecta pintar 3 mil viviendas en 2025 y alcanzar 9 mil casas al cierre del periodo 2025–2027

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el inicio del programa “Enchúlame la casa” en la colonia Elsa Hernández, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha una nueva etapa de embellecimiento urbano que beneficiará a más de 115 viviendas distribuidas en ocho cuadras, mediante la aplicación de pintura en fachadas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado del administrador fiscal general del Estado, Chema Morales Padilla, y del secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, encabezó el arranque de los trabajos, que forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar el entorno físico y fortalecer la convivencia comunitaria.

El Edil subrayó el valor histórico del sector intervenido y el impacto social del programa en la calidad de vida de sus habitantes.

“Esta es una colonia con historia, y ahora estará más bonita; esto es calidad de vida y una mejor experiencia en nuestros sectores, donde diariamente caminamos con nuestros hijos y pasamos gran parte de nuestra vida”, expresó.

INVERSIÓN MULTIANUAL Y META DE 9 MIL VIVIENDAS

Por su parte, Chema Morales Padilla destacó la coordinación institucional que, afirmó, distingue al municipio dentro del contexto estatal.

“En Coahuila hay trabajo conjunto con los alcaldes; este programa es uno de los sellos distintivos de Ramos Arizpe. Hay acciones que otros municipios observan y buscan replicar. Abona a la tranquilidad, a la felicidad y a la calidad de vida de cientos de vecinos”, señaló.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque del programa “Enchúlame la casa” en la colonia Elsa Hernández.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque del programa “Enchúlame la casa” en la colonia Elsa Hernández. CORTESÍA

Para el ejercicio 2025 se destinó una inversión de 8 millones 333 mil pesos para la adquisición de pintura, máquinas rociadoras y materiales, con el objetivo de intervenir 3 mil viviendas en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con la planeación municipal, durante el periodo administrativo 2025–2027 se proyecta alcanzar una cobertura total de 9 mil casas, con una inversión aproximada de 25 millones de pesos.

Con este programa, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de consolidar entornos urbanos más dignos, ordenados y con identidad comunitaria, apostando por la recuperación del espacio habitacional como eje de cohesión social.

