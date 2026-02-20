Arranca ‘Enchúlame la casa’ en Ramos Arizpe; rehabilitarán más de 115 fachadas en la colonia Elsa Hernández

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el inicio del programa “Enchúlame la casa” en la colonia Elsa Hernández, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe puso en marcha una nueva etapa de embellecimiento urbano que beneficiará a más de 115 viviendas distribuidas en ocho cuadras, mediante la aplicación de pintura en fachadas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado del administrador fiscal general del Estado, Chema Morales Padilla, y del secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, encabezó el arranque de los trabajos, que forman parte de una estrategia integral orientada a mejorar el entorno físico y fortalecer la convivencia comunitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

El Edil subrayó el valor histórico del sector intervenido y el impacto social del programa en la calidad de vida de sus habitantes.

“Esta es una colonia con historia, y ahora estará más bonita; esto es calidad de vida y una mejor experiencia en nuestros sectores, donde diariamente caminamos con nuestros hijos y pasamos gran parte de nuestra vida”, expresó.

INVERSIÓN MULTIANUAL Y META DE 9 MIL VIVIENDAS

Por su parte, Chema Morales Padilla destacó la coordinación institucional que, afirmó, distingue al municipio dentro del contexto estatal.

“En Coahuila hay trabajo conjunto con los alcaldes; este programa es uno de los sellos distintivos de Ramos Arizpe. Hay acciones que otros municipios observan y buscan replicar. Abona a la tranquilidad, a la felicidad y a la calidad de vida de cientos de vecinos”, señaló.