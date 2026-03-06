Arranca entrega de fertilizantes del Bienestar 2026 para más de 285 mil productores; Coahuila en la lista

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha la distribución del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026, estrategia que beneficiará a 285 mil 455 productoras y productores en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Michoacán y Oaxaca.

El inicio del suministro se realizó en Oaxaca, entidad donde se entregarán más de 59 mil toneladas de insumos agrícolas para apoyar a 199 mil 455 agricultores, lo que permitirá atender cerca de 200 mil hectáreas de cultivos prioritarios.

La entrega se efectuará de manera directa y gratuita mediante 91 Centros de Distribución Agricultura (Ceda) instalados en las ocho regiones de la entidad, con el propósito de asegurar un proceso ordenado, transparente y oportuno.

APOYOS ALCANZAN MILES DE HECTÁREAS EN OTRAS ENTIDADES

En Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, el programa contempla beneficiar a 86 mil productores, quienes recibirán 47 mil 030 toneladas de fertilizantes para atender una superficie aproximada de 157 mil 428 hectáreas.

Para facilitar el acceso a los insumos, se habilitarán 66 centros de entrega: cuatro en Baja California Sur, 48 en Michoacán y 14 en Coahuila.

Entre los cultivos considerados dentro del esquema destacan maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, soya, ajonjolí, café, cacao, caña de azúcar, cacahuate y calabaza para semilla, entre otros productos estratégicos para la producción agrícola.

ESTRATEGIA BUSCA FORTALECER PRODUCTIVIDAD RURAL

El suministro de los insumos se realiza en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa responsable de abastecer los fertilizantes que posteriormente se distribuyen en los centros habilitados.

Las personas beneficiarias deberán consultar su asignación en el portal oficial del programa y acudir al punto de entrega correspondiente dentro del periodo de 120 días, presentando identificación oficial vigente.

Para recibir orientación adicional, las y los productores podrán acudir a las Oficinas de Representación de Agricultura, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) ubicados en las entidades participantes.

Con esta estrategia, el Gobierno Federal busca reducir costos de producción, mejorar el rendimiento de las parcelas y fortalecer las economías rurales, como parte de las acciones orientadas a consolidar la autosuficiencia alimentaria en el País.