Arranca foro binacional sobre la gestión del agua entre México y Estados Unidos

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    Arranca foro binacional sobre la gestión del agua entre México y Estados Unidos
    Rosario Sánchez (izq) llamó a restablecer el diálogo bilateral ante la fragmentación institucional. LUCÍA PÉREZ

Señalan canales de comunicación fragmentados y sequía en el Río Bravo

Con un llamado a restablecer el diálogo directo frente a la fragmentación institucional y la variabilidad climática que afecta a las cuencas fronterizas, inició el foro binacional sobre la gestión del agua entre México y Estados Unidos.

El encuentro es coorganizado por el Foro Permanente de Aguas Binacionales, el Rosenberg International Forum on Water Policy, a través del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California, y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), como anfitrión local.

Clima pone en jaque a la administración del agua: Rosario Sánchez

Durante la sesión inaugural, Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, advirtió que los canales de comunicación bilateral se encuentran severamente fragmentados debido a problemas de confianza y a la intervención de agendas ajenas al recurso hídrico, como el comercio, la seguridad nacional y la migración.

Sánchez planteó el reto de establecer prioridades claras frente a marcos que a menudo compiten entre sí, entre ellos el Tratado de Límites y Aguas de 1944, el derecho humano al agua, la actividad agrícola y las constituciones de ambos países.

“Cuando todo es prioritario, nos quedamos como estamos. Tenemos que encontrar una misión y un objetivo común para responder las preguntas de origen”, enfatizó.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

El doctor Soroosh Sorooshian, presidente del Rosenberg International Forum on Water Policy y especialista en hidrometeorología de la Universidad de California, presentó un balance histórico de las precipitaciones en las cuencas compartidas por ambos países.

En la cuenca del río Colorado, indicó que los registros de los últimos 44 años muestran una disminución estadísticamente significativa en los niveles de precipitación.

Por su parte, la cuenca del río Bravo presenta una marcada variabilidad anual, con una tendencia descendente en la precipitación promedio.

Sorooshian subrayó que ambos sistemas fluviales enfrentan una disponibilidad natural de agua cada vez menor, lo que exige tomar decisiones de manejo adaptadas a las condiciones hidroclimáticas de la región.

$!Especialistas de México y Estados Unidos presentarán investigaciones y analizarán posibles soluciones.
Especialistas de México y Estados Unidos presentarán investigaciones y analizarán posibles soluciones. LUCÍA PÉREZ PAZ

Por su parte, la doctora Glenda Humiston, vicepresidenta de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (UC ANR), explicó que la misión central del Rosenberg Forum, creado mediante una donación de Bank of America en honor a Richard Rosenberg, es reducir los conflictos por el agua mediante conversaciones francas y respetuosas entre académicos, funcionarios gubernamentales y administradores del recurso.

La representación de El Colegio de la Frontera Norte en Monterrey destacó el papel de la institución mediante su maestría en Gestión Integral del Agua y su colaboración histórica en el Consejo de Cuenca del Río Bravo.

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Ante la situación crítica del recurso hídrico, científicos de México y Estados Unidos presentarán investigaciones y participarán en diálogos para analizar los problemas que enfrentan las cuencas compartidas y explorar posibles soluciones.

Las conferencias y actividades del foro se desarrollarán durante este martes y miércoles, con la participación de especialistas de ambos países.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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