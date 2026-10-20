Arranca foro binacional sobre la gestión del agua entre México y Estados Unidos

El encuentro es coorganizado por el Foro Permanente de Aguas Binacionales, el Rosenberg International Forum on Water Policy, a través del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California, y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), como anfitrión local.

Con un llamado a restablecer el diálogo directo frente a la fragmentación institucional y la variabilidad climática que afecta a las cuencas fronterizas, inició el foro binacional sobre la gestión del agua entre México y Estados Unidos.

Durante la sesión inaugural, Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, advirtió que los canales de comunicación bilateral se encuentran severamente fragmentados debido a problemas de confianza y a la intervención de agendas ajenas al recurso hídrico, como el comercio, la seguridad nacional y la migración.

Sánchez planteó el reto de establecer prioridades claras frente a marcos que a menudo compiten entre sí, entre ellos el Tratado de Límites y Aguas de 1944, el derecho humano al agua, la actividad agrícola y las constituciones de ambos países.

“Cuando todo es prioritario, nos quedamos como estamos. Tenemos que encontrar una misión y un objetivo común para responder las preguntas de origen”, enfatizó.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

El doctor Soroosh Sorooshian, presidente del Rosenberg International Forum on Water Policy y especialista en hidrometeorología de la Universidad de California, presentó un balance histórico de las precipitaciones en las cuencas compartidas por ambos países.

En la cuenca del río Colorado, indicó que los registros de los últimos 44 años muestran una disminución estadísticamente significativa en los niveles de precipitación.

Por su parte, la cuenca del río Bravo presenta una marcada variabilidad anual, con una tendencia descendente en la precipitación promedio.

Sorooshian subrayó que ambos sistemas fluviales enfrentan una disponibilidad natural de agua cada vez menor, lo que exige tomar decisiones de manejo adaptadas a las condiciones hidroclimáticas de la región.