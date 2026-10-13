Suma Saltillo más de 700 litros de agua por segundo con nuevos pozos: Javier Díaz

El sistema de abastecimiento de agua potable de Saltillo ha incorporado más de 700 litros por segundo al caudal de la ciudad mediante la perforación de 11 nuevos pozos y trabajos de mantenimiento a la red de distribución, informó el alcalde Javier Díaz González durante la conmemoración del 25 aniversario de Aguas de Saltillo (Agsal). Durante el evento, el presidente municipal señaló que su administración mantiene acciones para fortalecer el suministro de agua y trabaja en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para avanzar en el proyecto de construcción de un acuaférico, infraestructura que busca beneficiar a familias de los sectores poniente y surponiente de la capital coahuilense.

Díaz González destacó que la creación de Agsal hace 25 años representó un cambio en la gestión del agua potable y contribuyó al desarrollo de la ciudad. Añadió que el crecimiento urbano y los retos hídricos requieren mantener inversiones y mejorar la eficiencia del servicio. “Como administración municipal seguiremos trabajando junto con Agsal para lograr un sistema de agua más sólido, eficiente y sostenible. ¡Felicidades por estos 25 años! Que este aniversario sea el impulso para seguir creciendo y lograr muchas cosas más por Saltillo y su gente”, expresó. En representación del gobernador, el secretario de Gobierno estatal, Óscar Pimentel González, quien como alcalde impulsó la creación de la paramunicipal, reconoció la trayectoria del organismo y destacó su participación en la gestión hídrica, las finanzas municipales y la calidad de vida de los habitantes. Por su parte, el gerente general de Agsal, Iván José Vicente García, agradeció la labor de quienes han formado parte de la institución, en especial de los 430 trabajadores que integran actualmente su plantilla. El directivo señaló que el organismo registra una eficiencia física del 78 por ciento y una cobertura de servicio casi total, indicadores que, afirmó, reflejan el desempeño de la empresa en la operación del sistema de agua potable. La ceremonia contó con la participación de autoridades estatales y municipales, representantes de la iniciativa privada, integrantes del Consejo de Administración, exalcaldes y miembros de la comunidad universitaria y de asociaciones civiles.

REVISAN ACCIONES CONTRA LA SEQUÍA En el marco de las actividades por el aniversario, Javier Díaz González encabezó también la tercera sesión del año del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, en su calidad de presidente honorario del organismo. Durante la reunión se dio seguimiento a los acuerdos de sesiones anteriores y se revisaron medidas para garantizar el suministro de agua en los distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se analizaron los avances del Plan Extraordinario contra la Sequía y se presentó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2026. Las autoridades señalaron que la coordinación entre el Municipio y Agsal continuará enfocada en fortalecer el abastecimiento y atender los retos que enfrenta Saltillo ante la demanda de agua.

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