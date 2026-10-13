Suma Saltillo más de 700 litros de agua por segundo con nuevos pozos: Javier Díaz

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    Suma Saltillo más de 700 litros de agua por segundo con nuevos pozos: Javier Díaz
    El crecimiento urbano y los retos hídricos hacen necesario continuar las inversiones para mejorar la eficiencia del servicio, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

Aguas de Saltillo (Agsal) conmemoró su 25 aniversario como organismo

El sistema de abastecimiento de agua potable de Saltillo ha incorporado más de 700 litros por segundo al caudal de la ciudad mediante la perforación de 11 nuevos pozos y trabajos de mantenimiento a la red de distribución, informó el alcalde Javier Díaz González durante la conmemoración del 25 aniversario de Aguas de Saltillo (Agsal).

Durante el evento, el presidente municipal señaló que su administración mantiene acciones para fortalecer el suministro de agua y trabaja en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para avanzar en el proyecto de construcción de un acuaférico, infraestructura que busca beneficiar a familias de los sectores poniente y surponiente de la capital coahuilense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-detallan-trazo-y-caracteristicas-del-acuaferico-que-proponen-municipio-y-agsal-grafico-PO23964579

Díaz González destacó que la creación de Agsal hace 25 años representó un cambio en la gestión del agua potable y contribuyó al desarrollo de la ciudad. Añadió que el crecimiento urbano y los retos hídricos requieren mantener inversiones y mejorar la eficiencia del servicio.

“Como administración municipal seguiremos trabajando junto con Agsal para lograr un sistema de agua más sólido, eficiente y sostenible. ¡Felicidades por estos 25 años! Que este aniversario sea el impulso para seguir creciendo y lograr muchas cosas más por Saltillo y su gente”, expresó.

En representación del gobernador, el secretario de Gobierno estatal, Óscar Pimentel González, quien como alcalde impulsó la creación de la paramunicipal, reconoció la trayectoria del organismo y destacó su participación en la gestión hídrica, las finanzas municipales y la calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, el gerente general de Agsal, Iván José Vicente García, agradeció la labor de quienes han formado parte de la institución, en especial de los 430 trabajadores que integran actualmente su plantilla.

El directivo señaló que el organismo registra una eficiencia física del 78 por ciento y una cobertura de servicio casi total, indicadores que, afirmó, reflejan el desempeño de la empresa en la operación del sistema de agua potable.

La ceremonia contó con la participación de autoridades estatales y municipales, representantes de la iniciativa privada, integrantes del Consejo de Administración, exalcaldes y miembros de la comunidad universitaria y de asociaciones civiles.

$!Javier Díaz encabezó la tercera sesión anual del Consejo de Administración de Agsal.
Javier Díaz encabezó la tercera sesión anual del Consejo de Administración de Agsal. CORTESÍA

REVISAN ACCIONES CONTRA LA SEQUÍA

En el marco de las actividades por el aniversario, Javier Díaz González encabezó también la tercera sesión del año del Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, en su calidad de presidente honorario del organismo.

Durante la reunión se dio seguimiento a los acuerdos de sesiones anteriores y se revisaron medidas para garantizar el suministro de agua en los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se analizaron los avances del Plan Extraordinario contra la Sequía y se presentó el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre el Municipio y Agsal continuará enfocada en fortalecer el abastecimiento y atender los retos que enfrenta Saltillo ante la demanda de agua.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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