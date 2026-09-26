Arranca la Feria de la Amistad Acuña 2026

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Coahuila
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    Arranca la Feria de la Amistad Acuña 2026
    El Gobierno Municipal invitó a la población a disfrutar de las actividades con responsabilidad. ESPECIAL

El evento comenzó ayer 25 de septiembre y concluirá el 4 de octubre

ACUÑA, COAH.- El secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto de Luna Sánchez, inauguró la edición 2026 de la Feria de la Amistad Acuña, que se desarrollará del 25 de septiembre al 4 de octubre.

En representación del alcalde Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, De Luna Sánchez invitó a la comunidad a participar en las actividades programadas y disfrutar de los espectáculos bajo un ambiente de responsabilidad.

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Banda MS, Grupo Pesado, Tropicalísimo Apache y Sonido Mázter, además de otras agrupaciones forman parte de la cartelera de la feria.}

El secretario del Ayuntamiento reiteró la invitación a la población para participar en las actividades programadas durante los días de celebración.

El funcionario informó que se implementó un operativo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad para las personas que acudan a los eventos de la Feria de la Amistad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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