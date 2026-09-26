Arranca la Feria de la Amistad Acuña 2026

En representación del alcalde Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, De Luna Sánchez invitó a la comunidad a participar en las actividades programadas y disfrutar de los espectáculos bajo un ambiente de responsabilidad.

ACUÑA, COAH.- El secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto de Luna Sánchez, inauguró la edición 2026 de la Feria de la Amistad Acuña , que se desarrollará del 25 de septiembre al 4 de octubre.

Banda MS, Grupo Pesado, Tropicalísimo Apache y Sonido Mázter, además de otras agrupaciones forman parte de la cartelera de la feria.}

El secretario del Ayuntamiento reiteró la invitación a la población para participar en las actividades programadas durante los días de celebración.

El funcionario informó que se implementó un operativo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad para las personas que acudan a los eventos de la Feria de la Amistad.