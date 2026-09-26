Un mal que afecta cuanto toca

El crimen organizado: El narcotráfico y las disputas territoriales entre grupos armados diversificaron delitos como la extorsión y el secuestro.

La inseguridad es hoy día el principal problema de carácter social y el desafío más complejo que afecta a nuestro país. ¿Por qué? porque afecta la economía, la confianza en las instituciones y la calidad de vida. Según datos del Inegi , seis de cada diez personas mayores de edad estiman que no es seguro vivir en su ciudad.

Desigualdad y pobreza: La falta de oportunidades socioeconómicas facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia.

Impunidad y corrupción: La debilidad de un sistema de justicia efectivo reducen la confianza ciudadana y fomentan el delito.

A esto se suman factores externos como lo son, el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos y la demanda internacional de drogas. Las consecuencias sociales que esto acarrea son la afectación a la salud mental y a la cohesión social. Se genera miedo consuetudinario, se entorpece la convivencia social y se restringe la libertad de tránsito.

También hay un impacto económico, toda vez que se inhibe la inversión extranjera, se encarecen los costos operativos de los negocios y se producen pérdidas millonarias por extorsiones y robos al comercio.

A más de que se vulneran grupos específicos de la población: niños, adolescentes y mujeres resienten de manera desproporcionada desplazamientos forzados y entornos violentos.

En diferentes latitudes de nuestro país ha aumentado la presencia de cárteles y organizaciones delictivas, que incrementan la violencia. “Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas”, apuntan los expertos en el tema. Y esto conlleva enfrentamientos armados entre la delincuencia y las fuerzas de seguridad, lo que pone en peligro a la comunidad y provoca altos índices de inseguridad en la vía pública.

Asimismo, la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia. Lo tenemos a la vista, corren en las redes las detenciones de funcionarios y exfuncionarios coludidos.

Ratifico que la falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad que se vive en México, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia. Por otro lado, según datos de CONEVAL más del 40 por ciento de la población en México vive en situación de pobreza, circunstancia que limita su acceso a educación de calidad, empleos formales y salud. Esta situación está que ni mandada a hacer para que muchos jóvenes sean acaparados por el crimen organizado con el gancho de dinero fácil.

Está probado que la falta de inversión en infraestructura, en servicios públicos y en programas sociales engrosa la inseguridad en la sociedad. Los beneficios de los programas sociales, hago hincapié, se deben de repartir acorde a un estudio socioeconómico previo, de otra manera se vuelven programas electoreros. Con estos se condena al grueso de muchas personas a vivir siempre en condición de indigencia.