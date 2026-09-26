Los que dicen saben leer no son bien calificados. Las pantallas han robado lectores a las páginas.

El video y el chateo se sienten más vivos que los renglones de párrafos, sin punto y seguido. El libro se lee en diagonal, saltando, cortando y seleccionando. No pocas bibliotecas acumulan libros no leídos por quien los acumuló.

IMAGEN Y SONIDO

En la pantalla atrae la imagen en movimiento y el sonido de voz, ambiental y musical. Los audiolibros delegan a la oreja lo que antes monopolizaba la pupila. Las series, succionadoras de tiempo, apantallan a multitudes olvidadas de páginas.

Quienes compran libros se van al índice y solo leen algunos capítulos salteados. Ya se anuncia lo holográfico como tiro de gracia a la pantalla. Lo televisado se viste de realidad, sin marcos limitantes e invade con simulación de tercera dimensión.

TRAZAR RASGOS

Escribir es verbo múltiple.

El lápiz con borrador se ve como obsoleto por la invasión de bolígrafos. No escriben letra Palmer. Imitan el alfabeto de las letras de imprenta, mayúsculas y minúsculas. Las plumas fuentes y los plumones parecen que solo se emplean para firmar.

El teclado pone en movimiento los dedos de las manos en todas los dispositivos, los portátiles y los de escritorio.

Se puede escribir dictando en los teléfonos celulares y tabletas o computadoras.

La agilidad de dedos pulgares ametralla los mensajes recíprocos del chateo cotidiano. Muy lejos ya de aquella época de carta, sobre, estampilla, buzón y espera... Pantalla contra página impresa es más que una escaramuza o trifulca. El espectador está sustituyendo al lector... Y el escritor ya va siendo dictador y tecleador...

SALIR A COMER

Saltillo presenta ya un gran elenco gastronómico por cafeterías, fondas, taquerías, restaurantes. La refección en oferta es china, árabe, japonesa, argentina, francesa, venezolana y más. Eso de salir a comer platillos de tierra o mar, se ha extendido a familias y grupos de amistad, recibidos en salones apartados.