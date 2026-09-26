Diálogos sobre la autonomía... desde la subordinación

La primera es tener edad suficiente como para haber atestiguado los hechos ocurridos entre la década de los años 80, del siglo pasado, y el año 2000, cuando Vicente Fox se convirtió en el primer Presidente de oposición. Desde luego, no basta haber vivido en esa época. Además hace falta haber atestiguado los hechos con ojos interesados.

El surgimiento y multiplicación de los órganos constitucionalmente autónomos constituye, en nuestro país, uno de los pilares centrales de eso a lo cual dimos en llamar “transición a la democracia”. Su concepción y creación fue, en su momento, una salida realmente eficaz a problemas concretos en torno a los cuales se habían encendido todas las luces de alarma y amenazaban con llevarnos a una crisis institucional.

La segunda está al alcance de cualquier persona y se recomienda ampliamente, de manera especial, a quienes incursionan en la vida pública: leer sobre el tema. La recomendación es particularmente importante si te invitan a participar como expositor en un panel sobre el particular.

Un panel, digamos, como el convocado por el magistrado Jesús Sotomayor, a la sazón presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, como parte de los festejos por el noveno aniversario de dicho órgano autónomo. “Retos legislativos y respeto a los órganos constitucionalmente autónomos” fue el título otorgado al “diálogo”, mecánica escogida para el ejercicio.

Y si el título ya prometía, el cartel de invitados cerraba la promesa de un ejercicio con altísimo valor didáctico: Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional del Poder Ejecutivo.

Para quienes se hayan perdido el evento, por cierto, el video de la transmisión correspondiente está disponible en el canal de YouTube del Tribunal, aquí. Vale la pena revisitar el documento visual... aunque sea para no quedar en blanco cuando, en las pláticas informales, el tema salga a colación.

El primero en hacer uso de la voz fue el novel integrante de la Cámara Alta, le siguió la representante del Congreso Local y cerró el Subsecretario. Las alocuciones de los panelistas tomaron, en conjunto, unos 40 minutos. Tiempo ajustado al ofrecimiento inicial.

Durante las exposiciones, quienes seguimos por internet el evento pudimos enterarnos de los nombres y cargos de prácticamente todos los integrantes del público. Cualquiera lo sabe: durante un evento público lo más importante es el pase de lista... y cuando tu nombre es pronunciado desde la mesa del presidium eso tiene un significado particular.

En línea con la temática de la mesa, los panelistas realizaron amplias exposiciones, acompañadas de explícitos y abundantes reconocimientos a los talentos, capacidades y virtudes del titular del Ejecutivo Estatal... cuyo liderazgo, se entiende, orienta el trabajos de todos ellos.

También se solicitaron aplausos específicos para algunas de las personas asistentes porque... pues porque estaban allí y se les reconoce como amigos, maestros, compadres, compañeros de partido, aliados en correrías... o sea, esos elementos nucleares de nuestra vida pública.

Ya emocionados, supongo, los expositores se dieron tiempo para regalarnos algunas perlas de sabiduría... como ubicar la creación del Banco de México en el año 1993, o referirse a la “Pirámide de Kelsen” como el concepto a partir del cual se explica la división de poderes en nuestro país...