Escuelas acuerdan mecanismos para aplicar restricción de celulares; SEDU debe establecer protocolos y sanciones

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Coahuila
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    Escuelas acuerdan mecanismos para aplicar restricción de celulares; SEDU debe establecer protocolos y sanciones
    Algunas escuelas continuarán utilizando cajas de seguridad dentro de las aulas para resguardar los teléfonos de los estudiantes. ESPECIAL

La disposición entrará en vigor el próximo 3 de noviembre y restringirá el uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar

En el marco del primer consejo técnico del ciclo escolar, escuelas secundarias de Coahuila comenzaron a definir cómo aplicarán la nueva normativa federal que restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, disposición que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre.

Según el Acuerdo número 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la jornada escolar, salvo cuando exista una finalidad educativa previamente programada o se trate de casos de emergencia, discapacidad, accesibilidad, inclusión o necesidades de salud, entre otras situaciones particulares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-ya-regulaba-uso-de-celulares-en-escuelas-nueva-normativa-federal-endurecera-reglas-BD23640414

Dicha disposición ya era aplicada en el estado, según la legislación estatal, por lo que escuelas consultadas por VANGUARDIA señalaron que continuarán utilizando mecanismos de resguardo que ya aplican en sus planteles como mantener los teléfonos en cajas de seguridad dentro de las aulas, mientras que otras optarán por guardarlos en la dirección o prefectura durante la jornada y entregarlos a los alumnos a la hora de salida.

Otros planteles contemplan dejar la responsabilidad directamente en los estudiantes, bajo la indicación de que los dispositivos permanezcan guardados durante las actividades escolares.

Sin embargo, docentes y directivos consideran necesario que la Secretaría de Educación establezca reglas claras sobre las consecuencias para los estudiantes que incumplan la disposición de manera reiterada.

La diputada Magaly Hernández, docente y coordinadora de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, señaló que actualmente las medidas que puede aplicar el plantel se limitan principalmente al retiro temporal del teléfono y su entrega al padre de familia al finalizar la jornada, sin embargo, no hay sanciones establecidas para las faltas reiteradas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/escuelas-en-coahuila-definiran-este-viernes-como-aplicaran-restriccion-de-celulares-AA23677304

“Yo no me puedo quedar como directora con el celular por días y tampoco los puedo suspender por eso. Entonces, sí es un tanto difícil porque nos están dejando toda la responsabilidad nuevamente a los maestros, en el acuerdo no viene absolutamente nada de ese tipo de sanciones que se pueden hacer. Y lo que menos queremos es como no dicen el acuerdo tomar una mala decisión, porque luego nos van a culpar.”

Ante ello, coincidió en que la Secretaría de Educación debe establecer medidas claras para que las escuelas sepan cómo actuar ante los incumplimientos reiterados, pues actualmente no están definidas las sanciones que pueden aplicar a los alumnos.

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Educación

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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