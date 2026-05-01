Arranca limpieza del arroyo Frontera, Coahuila; beneficiará a más de 5 mil habitantes

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    Arranca limpieza del arroyo Frontera, Coahuila; beneficiará a más de 5 mil habitantes
    Autoridades dieron el banderazo para los trabajos arrancaron en la colonia Guadalupe Borja. CORTESÍA

Estas acciones tienen como objetivo es prevenir riesgos a la salud y mejorar la seguridad en la zona

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú puso en marcha la primera etapa de limpieza del arroyo Frontera, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud y reforzar la seguridad en la zona. Esta acción, expuso, impactará de manera directa a más de 5 mil habitantes.

El arranque de los trabajos se llevó a cabo en la colonia Guadalupe Borja, a la altura de las calles Apolonio M. Avilés y Atilano Barrera, donde personal de Obras Públicas inició las labores contempladas dentro del proyecto.

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De acuerdo con la información, la intervención abarcará más de 32 mil metros cuadrados, desde el bulevar Ejército Nacional hasta la calle Concepción Armendáriz.

Las acciones incluyen despalme, retiro de maleza, basura y árboles, así como el traslado de residuos al relleno municipal para su correcta disposición.

Durante el inicio de la obra, la Alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura en el arroyo y a sumarse al cuidado del entorno, destacando que con el reforzamiento del servicio de recolección —mediante nuevas unidades entregadas por el Gobierno del Estado— se tienen mejores condiciones para mantener limpia la ciudad.

$!El tramo a limpiar va del bulevar Ejército Nacional a la calle Concepción Armendáriz.
El tramo a limpiar va del bulevar Ejército Nacional a la calle Concepción Armendáriz. CORTESÍA

Asimismo, exhortó a la población a participar en las campañas de descacharrización que impulsa el Departamento de Salud, con el objetivo de prevenir la proliferación de enfermedades como dengue, Zika y chikungunya.

Sara Irma Pérez Cantú reiteró que su administración continuará impulsando acciones preventivas para proteger a las familias y mejorar el entorno, asegurando que con este tipo de trabajos Frontera avanza con orden y rumbo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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