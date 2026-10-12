Arranca Manolo Jiménez obras por 26.6 mdp en Villa Unión, Coahuila

VILLA UNIÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, puso en marcha en Villa Unión obras y acciones por 26.6 millones de pesos, en coordinación con el Ayuntamiento, como parte de la estrategia “En Equipo le Entramos”, enfocada en fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios públicos en los municipios del estado. La inversión forma parte del programa estatal que, tras recorrer las cinco regiones de Coahuila durante la última semana, contempla destinar más de 3 mil millones de pesos para atender necesidades de infraestructura y servicios públicos en los municipios.

“Durante la última semana detonamos en todas las regiones de Coahuila el gran proyecto ‘En Equipo le Entramos’, con el cual vamos a destinar más de 3 mil millones de pesos para fortalecer los servicios públicos de todos los municipios de nuestro estado. ¡Seguimos cumpliendo!”, destacó el gobernador. En el caso de Villa Unión, Jiménez Salinas explicó que los 26.6 millones de pesos se destinarán a obras orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con acciones de pavimentación, infraestructura educativa, embellecimiento urbano y servicios públicos, de acuerdo con las necesidades planteadas por los habitantes. El programa contempla recursos estatales y municipales para pavimentación, recarpeteo, bacheo y rehabilitación de caminos, así como construcción de techumbres y rehabilitación de planteles educativos. También incluye mejoras en plazas, parques, canchas y otros espacios públicos. A estas acciones se suman trabajos de servicios primarios, electrificación, señalización, empleo temporal y adquisición de equipamiento para la atención de emergencias y la prestación de servicios municipales. El mandatario estatal señaló que la estrategia se basa en la coordinación entre el Gobierno de Coahuila, los ayuntamientos y el equipo de Mejora Coahuila, con el propósito de dirigir los recursos hacia las necesidades identificadas en cada comunidad. “Nosotros no improvisamos las obras; partimos del sentir y pensar de nuestra gente. Por eso es importante trabajar en equipo con los municipios, escuchar a las familias y llevar las inversiones a donde más se necesitan”, expresó.

PAVIMENTARÁN CALLES DE LA COLONIA ORIENTE Entre las obras específicas para Villa Unión se encuentra la pavimentación de las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, donde se contempla intervenir una superficie de 2 mil 100 metros cuadrados, con una inversión de 2 millones de pesos. Los trabajos incluyen corte y preparación del terreno, aplicación de base hidráulica y riego de liga, además de la construcción de 600 metros lineales de guarniciones y la colocación de carpeta asfáltica. El proyecto también considera la renivelación de pozos de visita, instalación de señalamiento vial y colocación de nomenclaturas para mejorar las condiciones de circulación en ambas calles.

De acuerdo con Teresita de Jesús Hernández Arenas, vecina de la colonia Oriente y beneficiaria del programa, la pavimentación facilitará los traslados cotidianos de las familias, mejorará el acceso a las escuelas y permitirá una mejor circulación de los vehículos de emergencia. La habitante también reconoció las acciones previstas para mejorar los planteles educativos, las plazas y los servicios públicos, al señalar que representan beneficios para la comunidad y contribuyen a generar mejores condiciones para las nuevas generaciones.