Arranca Ramos Arizpe estrategia integral de limpieza urbana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el despliegue de brigadas municipales y la entrega de nuevo equipo de trabajo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha el programa “Todos chambeando”, una estrategia orientada a reforzar las labores de mantenimiento, rehabilitación y ordenamiento en distintos sectores de la ciudad. El arranque se llevó a cabo en la colonia Parajes de Los Pinos, punto donde previamente ya se habían realizado acciones de mejora en espacios públicos, consolidando así una intervención progresiva en beneficio de la comunidad.

En este marco, el edil encabezó la entrega de herramientas y maquinaria especializada destinadas a las áreas de Servicios Municipales y Embellecimiento Urbano, con el objetivo de optimizar las tareas de limpieza y conservación en el municipio. “Más que equipo, estamos respaldando el trabajo de quienes todos los días salen a las calles a mantener en orden nuestra ciudad. Contar con las herramientas adecuadas se traduce en mejores resultados para Ramos Arizpe”, expresó. INVERSIÓN PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD El secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez, detalló que la inversión asciende a cerca de 400 mil pesos, recursos destinados a fortalecer la capacidad operativa de las cuadrillas municipales. El funcionario destacó que este equipamiento permitirá intervenir de manera más eficiente áreas verdes, espacios públicos y zonas urbanas, mejorando tanto los tiempos de respuesta como la calidad de los trabajos realizados.

Asimismo, subrayó la participación del secretario de Servicios Primarios, Édgar Tamez Garza, quien coordina junto con las áreas operativas las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos puntos del municipio. El paquete entregado incluye maquinaria de gasolina, herramientas de corte, equipo para trabajo pesado, además de implementos básicos como palas, talaches, escobas y material especializado para jardinería. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca consolidar un modelo de atención más eficiente en servicios públicos, priorizando entornos limpios, funcionales y dignos para las familias de Ramos Arizpe.

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