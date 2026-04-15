Ramos Arizpe: Deacero podría alcanzar los mismos niveles de producción que AHMSA

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Ramos Arizpe: Deacero podría alcanzar los mismos niveles de producción que AHMSA
    La nueva planta en Ramos Arizpe contempla un horno eléctrico con capacidad similar a la producción que tenía AHMSA REDES SOCIALES

Con la millonaria inversión en Ramos Arizpe, se contempla más de mil empleos y una capacidad comparable a la acerera de Monclova

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mediante la inversión de millones de dólares de DeAcero en Ramos Arizpe, se podrían alcanzar niveles de producción similares a los que tenía Altos Hornos de México (AHMSA), de acuerdo con lo señalado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El proyecto contempla una inversión de 750 millones de dólares para la instalación de un horno eléctrico, con el que se busca incrementar la capacidad productiva de acero en la región.

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“Va a producir la misma cantidad de acero que producía Altos Hornos, poniéndolo en una de las principales acereras de México”, afirmó el edil.

La declaración se da en un contexto en el que AHMSA, con sede en Monclova, dejó de operar tras una crisis financiera que impactó a los trabajadores en la Región Centro del estado.

Gutiérrez Merino indicó que la nueva planta también representará una fuente de empleo, con la proyección de más de mil trabajadores fijos una vez que opere al 100 por ciento.

El alcalde destacó que el horno contará con tecnología que permitirá reducir el consumo de electricidad en alrededor de un 10 por ciento, además de disminuir el impacto ambiental.

$!Se espera que, con la introducción del nuevo horno a la planta, la producción y generación de empleos vaya en aumento.
Se espera que, con la introducción del nuevo horno a la planta, la producción y generación de empleos vaya en aumento. REDES SOCIALES

En materia de operación, señaló que existe un acuerdo para suministrar agua tratada a la empresa, por lo que actualmente se trabaja en la ampliación de la infraestructura necesaria.

Finalmente, el edil mencionó que trabajadores provenientes de Monclova ya se han integrado a la región, tras el cierre de la acerera, y reiteró que el municipio mantiene apertura para la llegada de mano de obra especializada.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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