Arranca Trinity Rail Sabinas el año con despido de al menos 100 trabajadores

Coahuila
/ 9 enero 2026
    Arranca Trinity Rail Sabinas el año con despido de al menos 100 trabajadores
    Trabajadores de Trinity Rail Sabinas no pudieron ingresar a la planta durante el primer turno, como parte del proceso de despido. FOTO: FACEBOOK

La decisión habría sido tomada como consecuencia de la baja en los niveles de producción

SABINAS, COAH.- Al menos un centenar de trabajadores habrían sido despedidos este jueves de la planta Trinity Rail Sabinas, en una decisión que tomó por sorpresa a la base laboral y que ha generado un ambiente de incertidumbre entre quienes aún permanecen en la empresa.

De acuerdo con testimonios de los propios empleados, el despido se habría efectuado durante la mañana, cuando al personal del primer turno no se le permitió el acceso a las instalaciones. En ese momento, se les informó que se llevaba a cabo un proceso de reajuste interno, lo que impidió que ingresaran a sus áreas de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: FGR se prepara para recuperar resto biológico hallado en la mina Pasta de Conchos

La situación elevó la tensión entre el resto del personal, ante la falta de información oficial sobre el alcance de las medidas y la posibilidad de nuevos recortes. Aunque la empresa no ha emitido un posicionamiento público, trascendió que Trinity Rail Sabinas estaría atravesando una etapa de reestructuración operativa, presuntamente motivada por una disminución considerable en los niveles de producción.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron que la reducción en la carga de trabajo se convirtió en un factor determinante para la decisión de disminuir la plantilla laboral, como parte de un ajuste para adecuar la operación a la actual coyuntura económica que enfrenta la industria.

Pese al impacto social y laboral que representa esta medida, se informó que la empresa habría cumplido con el proceso legal correspondiente para la rescisión de los contratos individuales de trabajo. Los empleados despedidos recibirán sus prestaciones conforme a lo establecido por la ley, en presencia de autoridades del Centro de Conciliación Laboral, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

Temas


Despidos
recortes de personal

Localizaciones


Sabinas

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Desechos útiles venezolanos

Desechos útiles venezolanos
true

Arteaga: Niños exploradores (grandes)
true

POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
La Dirección de Desarrollo Rural apoya en acciones para cuidar a la comunidad del campo.

Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026
La institución se convirtió en la primera escuela de Latinoamérica en integrar un robot humanoide en clases y la primera en México con un androide de manos articuladas

Saltillo: CIZ integra robots humanoide y cuadrúpedo a su modelo educativo
Manifestante sostiene una pancarta frente a la Casa Blanca denunciando la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida el 7 de enero de 2026 durante un operativo de inmigración.

Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump