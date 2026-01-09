Arranca Trinity Rail Sabinas el año con despido de al menos 100 trabajadores

SABINAS, COAH.- Al menos un centenar de trabajadores habrían sido despedidos este jueves de la planta Trinity Rail Sabinas, en una decisión que tomó por sorpresa a la base laboral y que ha generado un ambiente de incertidumbre entre quienes aún permanecen en la empresa.

De acuerdo con testimonios de los propios empleados, el despido se habría efectuado durante la mañana, cuando al personal del primer turno no se le permitió el acceso a las instalaciones. En ese momento, se les informó que se llevaba a cabo un proceso de reajuste interno, lo que impidió que ingresaran a sus áreas de trabajo.

La situación elevó la tensión entre el resto del personal, ante la falta de información oficial sobre el alcance de las medidas y la posibilidad de nuevos recortes. Aunque la empresa no ha emitido un posicionamiento público, trascendió que Trinity Rail Sabinas estaría atravesando una etapa de reestructuración operativa, presuntamente motivada por una disminución considerable en los niveles de producción.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron que la reducción en la carga de trabajo se convirtió en un factor determinante para la decisión de disminuir la plantilla laboral, como parte de un ajuste para adecuar la operación a la actual coyuntura económica que enfrenta la industria.

Pese al impacto social y laboral que representa esta medida, se informó que la empresa habría cumplido con el proceso legal correspondiente para la rescisión de los contratos individuales de trabajo. Los empleados despedidos recibirán sus prestaciones conforme a lo establecido por la ley, en presencia de autoridades del Centro de Conciliación Laboral, con el fin de garantizar el respeto a sus derechos laborales.