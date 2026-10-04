¡Arrancan este lunes! Ofrecerán mastografías gratuitas en Ramos Arizpe durante octubre

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    ¡Arrancan este lunes! Ofrecerán mastografías gratuitas en Ramos Arizpe durante octubre
    El mastógrafo tendrá un horario de atención de 8:30 a 13:00 horas, informó Teresita Escalante. CORTESÍA

Los estudios se realizarán del 5 al 9 de octubre en las instalaciones del DIF Municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, iniciará este lunes 5 de octubre la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, con la que se ofrecerán mastografías gratuitas a mujeres de la zona urbana y comunidades rurales.

Del 5 al 9 de octubre, el mastógrafo estará instalado en las instalaciones del DIF Ramos Arizpe, donde se realizarán estudios de 8:30 a 13:00 horas. Se tiene una capacidad de hasta 30 mastografías diarias, por lo que durante esta primera etapa podrán efectuarse hasta 150 estudios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/realizaran-hasta-150-mastografias-gratuitas-en-ramos-arizpe-PO23879732

Posteriormente, a partir del 12 de octubre, el equipo será trasladado durante tres días a la comunidad de Plan de Guadalupe, con atención para mujeres de localidades cercanas, particularmente de la zona comprendida de Tortuga en adelante.

Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Municipal, señaló que el objetivo es acercar los estudios preventivos a mujeres tanto de la zona urbana como del área rural, para evitar que la distancia sea un impedimento para acceder a este tipo de servicios.

La campaña se desarrolla como parte de las actividades de Octubre Rosa y contempla acciones para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Además de las mastografías, se ofrecerán citologías o pruebas de Papanicolaou gratuitas para mujeres y pruebas de antígeno prostático para hombres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/activan-vigilancia-permanente-en-zonas-de-riesgo-por-lluvias-en-ramos-arizpe-NB23880278

Las actividades se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 8, así como con Tecnología Ambiental Especializada (TAESA) y el Club Rotario.

La campaña contempla atención tanto en la cabecera municipal como en comunidades rurales, con el propósito de facilitar el acceso a estudios preventivos durante octubre.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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