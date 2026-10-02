Realizarán hasta 150 mastografías gratuitas en Ramos Arizpe
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Instalarán un mastógrafo del 5 al 9 de octubre en las instalaciones del DIF Municipal
RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, presentó la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, mediante la cual se ofrecerán estudios gratuitos para fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer durante octubre.
Como parte de la jornada, del lunes 5 al viernes 9 de octubre se instalará un mastógrafo en las instalaciones del DIF Municipal, con capacidad para realizar hasta 30 estudios diarios, en un horario de 8:30 a 13:00 horas.
De esta manera, durante los cinco días de actividades se podrán efectuar hasta 150 mastografías gratuitas, con el objetivo de facilitar a las mujeres el acceso a este estudio para la detección oportuna del cáncer de mama.
La campaña se realiza con la participación de TAESA, el Club Rotario de Monclova, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 8, así como el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe.
Además de las mastografías, se ofrecerán sin costo citologías cervicales o Papanicolaou para mujeres, mientras que los hombres podrán acceder a pruebas de antígeno prostático, estas últimas a través del DIF Municipal.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que acercar los servicios de salud a la población contribuye a reducir barreras económicas y facilita que mujeres y hombres atiendan oportunamente su salud.
“Lo más importante es la prevención. No debemos tener miedo de hacernos un estudio; al contrario, revisarnos a tiempo puede hacer una enorme diferencia. Queremos que las mujeres de Ramos Arizpe sepan que cuentan con nosotros y que su salud es una prioridad”, expresó.
El edil reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para fortalecer las acciones enfocadas en el bienestar y la salud de las mujeres.
Por su parte, Teresita Escalante Contreras llamó a las mujeres a realizarse sus estudios de manera periódica y compartió su experiencia para destacar la importancia de la detección oportuna.
“Yo pude detectarlo a tiempo gracias a que fui constante con mis estudios cada año. Por eso quiero decirles a las mujeres que se revisen, que no tengan miedo”, señaló.
Escalante Contreras agradeció la participación de las instituciones y organizaciones que se sumaron a la campaña y resaltó que la coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno permite ampliar el alcance de las acciones preventivas.
En la presentación participaron José Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8; César Rueda Pérez, gerente general de TAESA; Enrique Osuna, secretario del Club Rotario de Monclova; Abelardo Moncada Cantú, presidente del Club Rotario de Monclova, y Alejandro Antonio Vázquez García, presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe.