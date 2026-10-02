Realizarán hasta 150 mastografías gratuitas en Ramos Arizpe

Como parte de la jornada, del lunes 5 al viernes 9 de octubre se instalará un mastógrafo en las instalaciones del DIF Municipal, con capacidad para realizar hasta 30 estudios diarios, en un horario de 8:30 a 13:00 horas.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del DIF Municipal, presentó la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, mediante la cual se ofrecerán estudios gratuitos para fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer durante octubre.

De esta manera, durante los cinco días de actividades se podrán efectuar hasta 150 mastografías gratuitas, con el objetivo de facilitar a las mujeres el acceso a este estudio para la detección oportuna del cáncer de mama.

La campaña se realiza con la participación de TAESA, el Club Rotario de Monclova, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 8, así como el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe.

Además de las mastografías, se ofrecerán sin costo citologías cervicales o Papanicolaou para mujeres, mientras que los hombres podrán acceder a pruebas de antígeno prostático, estas últimas a través del DIF Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que acercar los servicios de salud a la población contribuye a reducir barreras económicas y facilita que mujeres y hombres atiendan oportunamente su salud.

“Lo más importante es la prevención. No debemos tener miedo de hacernos un estudio; al contrario, revisarnos a tiempo puede hacer una enorme diferencia. Queremos que las mujeres de Ramos Arizpe sepan que cuentan con nosotros y que su salud es una prioridad”, expresó.

El edil reconoció también el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para fortalecer las acciones enfocadas en el bienestar y la salud de las mujeres.