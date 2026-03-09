Arrancan mastografías y densitometrías en Frontera, Coahuila; buscan fortalecer la prevención

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Arrancan mastografías y densitometrías en Frontera, Coahuila; buscan fortalecer la prevención
    Durante la primera jornada se realizaron entre 20 y 25 mastografías, cumpliendo la meta diaria. CORTESÍA

Las acciones son coordinadas por la Dirección de Salud Municipal y el DIF Frontera

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud entre la población, el Gobierno Municipal de Frontera puso en marcha una jornada de brigadas médicas que incluye estudios de mastografía y densitometría ósea para la ciudadanía.

Durante el arranque de estas acciones, el director de Salud Municipal, Miguel Ángel Sánchez Leija, junto con la directora del DIF Frontera, Karen Cadena, destacaron la importancia de acercar este tipo de servicios médicos a la comunidad, especialmente aquellos enfocados en la detección oportuna de enfermedades que pueden afectar gravemente la calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca construcción de 118 viviendas para fortalecer el patrimonio de las familias en Cuatro Ciénegas, Coahuila

El funcionario explicó que en esta primera jornada se realizaron entre 20 y 25 mastografías, alcanzando la meta programada para el día, mientras que en el área de densitometría se registró una importante respuesta por parte de la población, con alrededor de 80 estudios realizados de un total disponible de 120.

Precisó que las mastografías se estarán realizando del 9 al 13 de marzo mediante cita previa, mientras que las densitometrías se atendieron conforme fueron llegando los pacientes durante la jornada inicial.

Sánchez Leija subrayó que estos estudios son fundamentales para la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama, así como para identificar padecimientos como la osteopenia y la osteoporosis, que pueden provocar fracturas y complicaciones severas si no se atienden a tiempo.

La campaña incluye estudios de mastografía y densitometría ósea para la población.
La campaña incluye estudios de mastografía y densitometría ósea para la población. CORTESÍA

Por su parte, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que para su administración la salud de las mujeres y de las familias fronterenses es una prioridad, por lo que se continuará impulsando brigadas médicas y programas preventivos que permitan acercar servicios especializados a la población.

Las actividades se realizan en la plaza de la colonia Borja, donde se encuentra instalado el mastógrafo, mientras que las densitometrías se llevan a cabo en las instalaciones del DIF, brindando atención directa y accesible a quienes buscan cuidar su salud.

