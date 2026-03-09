Arranca construcción de 118 viviendas para fortalecer el patrimonio de las familias en Cuatro Ciénegas, Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El programa contempla además la construcción de 230 viviendas adicionales para ampliar las oportunidades de acceso a un hogar
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar y el patrimonio de las familias, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas dio inicio a la construcción de 118 viviendas, un proyecto que representa una oportunidad para que más personas puedan acceder a un hogar digno.
Este avance forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Gobierno Federal, que trabajan de manera coordinada para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida para las familias del municipio.
TE PUEDE INTERESAR: Avanza reestructuración del sector ganadero en Coahuila tras relevo en la Unión Regional
Durante el evento estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, acompañada por autoridades municipales y representantes de la Comisión Nacional de Vivienda, quienes atestiguaron el arranque de este proyecto de impacto social.
Durante su mensaje, Leticia Medina destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acercar programas que realmente beneficien a las familias.
“Este proyecto representa una gran oportunidad para muchas familias de nuestro municipio que sueñan con tener un hogar propio. Cuando las instituciones trabajan de la mano se logran resultados que transforman la vida de las personas y fortalecen el bienestar de nuestra comunidad”, expresó.
Este programa de vivienda continuará ampliándose en Cuatro Ciénegas, ya que se contempla la construcción de 230 viviendas adicionales, lo que permitirá que un mayor número de familias tenga la oportunidad de acceder a un patrimonio propio.
TE PUEDE INTERESAR: Arrancan obras por más de 16 mdp dentro del plan ‘Prendamos Monclova’
Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de programas reflejan el compromiso de su administración de gestionar y coordinar esfuerzos con los distintos órdenes de gobierno para generar mayores beneficios para la población.
“El trabajo conjunto con el Gobierno Federal y con instancias como CONAVI nos permite traer programas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. Nuestro compromiso es seguir gestionando más apoyos y proyectos que ayuden a que las y los ciudadanos de Cuatro Ciénegas tengan mejores oportunidades”, señaló.