Arranca construcción de 118 viviendas para fortalecer el patrimonio de las familias en Cuatro Ciénegas, Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el bienestar y el patrimonio de las familias, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas dio inicio a la construcción de 118 viviendas, un proyecto que representa una oportunidad para que más personas puedan acceder a un hogar digno.

Este avance forma parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Gobierno Federal, que trabajan de manera coordinada para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida para las familias del municipio.

Durante el evento estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, acompañada por autoridades municipales y representantes de la Comisión Nacional de Vivienda, quienes atestiguaron el arranque de este proyecto de impacto social.

Durante su mensaje, Leticia Medina destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acercar programas que realmente beneficien a las familias.