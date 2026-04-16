Arrancan pavimentación en la colonia Jardines del Aeropuerto, de Frontera

FRONTERA, COAH.- Como parte del fortalecimiento a la infraestructura urbana en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Encinos, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto, una demanda prioritaria de las familias del sector.

Durante el inicio de los trabajos, la Edil destacó que estas acciones forman parte de un gobierno cercano, que recorre las colonias y atiende de manera directa las necesidades de la ciudadanía, buscando mejorar su calidad de vida.