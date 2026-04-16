Arrancan pavimentación en la colonia Jardines del Aeropuerto, de Frontera

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Arrancan pavimentación en la colonia Jardines del Aeropuerto, de Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez puso en marcha los trabajos de rehabilitación del pavimento en la calle Encinos. LIDIET MEXICANO

Serán más de 2 mil 292 metros cuadrados de vialidad los que serán rehabilitados

FRONTERA, COAH.- Como parte del fortalecimiento a la infraestructura urbana en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Encinos, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto, una demanda prioritaria de las familias del sector.

Durante el inicio de los trabajos, la Edil destacó que estas acciones forman parte de un gobierno cercano, que recorre las colonias y atiende de manera directa las necesidades de la ciudadanía, buscando mejorar su calidad de vida.

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La obra contempla la rehabilitación de más de 2 mil 292 metros cuadrados de vialidad, beneficiando a más de mil personas que diariamente transitan por esta calle, lo que permitirá contar con mejores condiciones de movilidad y mayor seguridad.

Sara Irma Pérez Cantú subrayó que estos avances son posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido sumar esfuerzos para llevar obras de calidad a los sectores que más lo necesitan.

Habitantes de la colonia Jardines del Aeropuerto reconocieron la pronta respuesta de las autoridades municipales, destacando la importancia de contar con calles en mejores condiciones, así como la cercanía del gobierno en sus colonias.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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