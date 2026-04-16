Arrancan pavimentación en la colonia Jardines del Aeropuerto, de Frontera
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Serán más de 2 mil 292 metros cuadrados de vialidad los que serán rehabilitados
FRONTERA, COAH.- Como parte del fortalecimiento a la infraestructura urbana en Frontera, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el arranque a la obra de rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Encinos, ubicada en la colonia Jardines del Aeropuerto, una demanda prioritaria de las familias del sector.
Durante el inicio de los trabajos, la Edil destacó que estas acciones forman parte de un gobierno cercano, que recorre las colonias y atiende de manera directa las necesidades de la ciudadanía, buscando mejorar su calidad de vida.
La obra contempla la rehabilitación de más de 2 mil 292 metros cuadrados de vialidad, beneficiando a más de mil personas que diariamente transitan por esta calle, lo que permitirá contar con mejores condiciones de movilidad y mayor seguridad.
Sara Irma Pérez Cantú subrayó que estos avances son posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido sumar esfuerzos para llevar obras de calidad a los sectores que más lo necesitan.
Habitantes de la colonia Jardines del Aeropuerto reconocieron la pronta respuesta de las autoridades municipales, destacando la importancia de contar con calles en mejores condiciones, así como la cercanía del gobierno en sus colonias.