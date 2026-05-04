Siguen quejas contra el Cefereso de Ramos Arizpe; familiares aseguran que habría huelga de hambre al interior

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Siguen quejas contra el Cefereso de Ramos Arizpe; familiares aseguran que habría huelga de hambre al interior
    Los manifestantes advirtieron que una mayoría de personas privadas de la libertad podría iniciar una huelga de hambre en protesta por las condiciones al interior del centro penitenciario. ARMANDO RÍOS

Familiares de personas privadas de la libertad en el penal federal de Ramos Arizpe acusaron restricciones más severas en visitas, omisión en la entrega de medicamentos y retrasos en audiencias

Un grupo de familiares de internos del Centro Federal de Reinserción Social número 18, en Ramos Arizpe, se manifestó ante una serie de inconformidades por los presuntos malos tratos y la falta de atención médica al interior del penal, y adelantó que algunos internos entrarían en huelga de hambre a partir de esta semana.

De acuerdo con los familiares, fue hace algunos meses, tras el cambio de dirección del Cefereso, cuando comenzaron a observarse modificaciones en las reglas, ahora más drásticas que en la administración anterior, lo que también terminó impactando en el procedimiento de visitas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/garantizan-vacuna-contra-el-vph-para-menores-en-coahuila-BA20461572

Según la esposa de uno de los internos, una de las problemáticas que más se ha padecido en las últimas semanas es la falta de atención médica y la provisión de medicamentos, tanto para personas con algún padecimiento crónico como para quienes se contagian de gripe u otras enfermedades ambulatorias.

“Por ejemplo, en tiempo de frío muchos se contagiaron de gripe porque se bañan con agua helada y no les quisieron dar ningún medicamento ni los sacaron tampoco a visita con el médico”, dijo.

Aseguraron además que se están realizando traslados a manera de castigo desde lugares lejanos como Cancún, Oaxaca y Veracruz, provocando que las familias tengan que erogar altos costos para poder realizar visitas de apenas unas horas, a expensas de que incluso éstas puedan cancelarse.

“Entramos demasiado tarde porque no nos dan acceso. En las visitas, por ejemplo, nos hacen rayos X, y antes si a alguien le salía algo inusual se lo mostraban, y ahora no. Ahora si te dicen que hay algo inusual no entras y punto, pero nunca te muestran nada”, relataron.

Agregaron que, por otro lado, otro aspecto que también ha sufrido mayores demoras que antes es el desarrollo de las audiencias de todo tipo, desde quienes están en espera de una sentencia hasta personas sentenciadas que promovieron algún recurso legal.

A finales de abril pasado, las familias acudieron a interponer formalmente una queja conjunta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que se sumó a otras denuncias que han promovido a nivel individual a través de plataformas digitales y vía telefónica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/escapa-menor-de-13-anos-de-casa-hogar-en-piedras-negras-no-hay-rastro-de-su-paradero-OA20460187

Aunque esto no ha sido confirmado por alguna autoridad, las familias señalaron que entre los internos se organizó una huelga de hambre que comenzaría este lunes; sin embargo, no existe un número exacto de personas que participarían, aunque aseguran que la mayoría estaría de acuerdo, a excepción de quienes padecen enfermedades como diabetes o hipertensión.

“Se corrió la voz entre los internos para que todos lo hicieran, menos los que tenían diabetes o hipertensión. Se supone que en mayoría estuvieron de acuerdo”, dijo la esposa de uno de los internos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Injusticia
Justicia Penal

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernadora interina de Sinaloa

Gobernadora interina de Sinaloa
NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila
Hércules, un pueblo que va quedando solo

Hércules, un pueblo que va quedando solo
La vacuna protege contra nueve tipos del virus del papiloma humano, incluyendo aquellos asociados al desarrollo de cáncer y verrugas genitales.

Garantizan vacuna contra el VPH para menores en Coahuila
La agresión ocurrió en la caseta de vigilancia del fraccionamiento, donde el trabajador fue interceptado por los presuntos responsables tras solicitarles información sobre su ingreso al lugar.

Saltillo: agrede familia a vigilante en fraccionamiento Real del Sol II (video)
Montes jugó en Japón con los Gigantes de Yomiuri en 2024.

Saraperos refuerza su infield con la llegada de Coco Montes
El gobernador de Sinaloa ha negado sistemáticamente los vínculos con el crimen organizado, calificando las acusaciones como una estrategia para socavar a su partido.

EU detonó un escándalo de corrupción que sacude a México
Una mina ilegal en el territorio protegido del pueblo Yanomami en la Amazonía, en el estado de Roraima, Brasil.

La fiebre por los minerales críticos dispara la minería ilegal en la Amazonía