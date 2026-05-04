Siguen quejas contra el Cefereso de Ramos Arizpe; familiares aseguran que habría huelga de hambre al interior

De acuerdo con los familiares, fue hace algunos meses, tras el cambio de dirección del Cefereso, cuando comenzaron a observarse modificaciones en las reglas, ahora más drásticas que en la administración anterior, lo que también terminó impactando en el procedimiento de visitas.

Un grupo de familiares de internos del Centro Federal de Reinserción Social número 18, en Ramos Arizpe, se manifestó ante una serie de inconformidades por los presuntos malos tratos y la falta de atención médica al interior del penal, y adelantó que algunos internos entrarían en huelga de hambre a partir de esta semana.

Según la esposa de uno de los internos, una de las problemáticas que más se ha padecido en las últimas semanas es la falta de atención médica y la provisión de medicamentos, tanto para personas con algún padecimiento crónico como para quienes se contagian de gripe u otras enfermedades ambulatorias.

“Por ejemplo, en tiempo de frío muchos se contagiaron de gripe porque se bañan con agua helada y no les quisieron dar ningún medicamento ni los sacaron tampoco a visita con el médico”, dijo.

Aseguraron además que se están realizando traslados a manera de castigo desde lugares lejanos como Cancún, Oaxaca y Veracruz, provocando que las familias tengan que erogar altos costos para poder realizar visitas de apenas unas horas, a expensas de que incluso éstas puedan cancelarse.

“Entramos demasiado tarde porque no nos dan acceso. En las visitas, por ejemplo, nos hacen rayos X, y antes si a alguien le salía algo inusual se lo mostraban, y ahora no. Ahora si te dicen que hay algo inusual no entras y punto, pero nunca te muestran nada”, relataron.

Agregaron que, por otro lado, otro aspecto que también ha sufrido mayores demoras que antes es el desarrollo de las audiencias de todo tipo, desde quienes están en espera de una sentencia hasta personas sentenciadas que promovieron algún recurso legal.

A finales de abril pasado, las familias acudieron a interponer formalmente una queja conjunta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que se sumó a otras denuncias que han promovido a nivel individual a través de plataformas digitales y vía telefónica.