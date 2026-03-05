Por la ola de inseguridad en otros estados, tres empresas automotrices migran a Coahuila: Manolo Jiménez

Tras los altos niveles de violencia e inseguridad que se registran en otras entidades del país, tres empresas del ramo automotriz decidieron instalarse en Coahuila, lo que permitirá la generación de aproximadamente mil 500 empleos.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, durante su visita al municipio de Monclova. El mandatario explicó que estas industrias operaban anteriormente en estados donde se presentan altos niveles de violencia y optaron por trasladar sus operaciones a Coahuila, donde existe un entorno de mayor seguridad.

Destacó que la decisión de estas compañías responde principalmente a la necesidad de operar en una entidad con mejores condiciones de seguridad, lo que ha convertido al estado en una opción atractiva para la inversión.

“Van varias empresas que han emigrado sus operaciones para acá”, señaló el gobernador al referirse a este fenómeno en el que compañías deciden mover sus proyectos hacia estados con mayor estabilidad.

Detalló que estas tres empresas se instalarán en la Región Laguna y en la Región Norte del estado, donde se cuenta con infraestructura industrial y condiciones adecuadas para su desarrollo.

Jiménez Salinas subrayó que esta situación refleja la confianza del sector empresarial en la entidad, además de representar una oportunidad para fortalecer la economía y la generación de empleos.

“Hay que aprovechar”, expresó el mandatario estatal al destacar que la seguridad y la estabilidad que se viven en Coahuila se han convertido en factores clave para atraer nuevas inversiones.

Asimismo, adelantó que para la Región Centro también se espera la llegada de dos empresas, aunque por el momento no se brindaron más detalles.

El gobernador recordó que durante 2024 la Región Centro, particularmente Monclova, tenía buenas expectativas en materia de inversión; sin embargo, el tema de los aranceles generó incertidumbre y provocó una ligera disminución en la llegada de inversión extranjera. Aun así, confió en que durante este año se reactive el dinamismo económico en distintas regiones del estado.