Arrolla motociclista a menor tras pasarse el rojo en Parras

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un choque entre motociclistas se registró la noche del domingo en la intersección de la calle 16 de Septiembre y Calzada del Márquez, en Parras, donde un conductor que viajaba a exceso de velocidad e ignoró la luz roja del semáforo impactó contra otros motociclistas que cruzaban con el paso libre, dejando al menos un menor lesionado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas. Según los primeros reportes, el presunto responsable transitaba a gran velocidad y no respetó la señal de alto obligatorio, por lo que embistió a las personas que circulaban por la otra vía. Tras ver a los afectados en el pavimento, el hombre intentó darse a la fuga, pero elementos de la Policía Municipal, que acudieron de inmediato al lugar, lo alcanzaron pocos metros más adelante.