Arrolla motociclista a menor tras pasarse el rojo en Parras

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Coahuila
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    Arrolla motociclista a menor tras pasarse el rojo en Parras
    El motociclista fue ingresado a las celdas municipales tras el percance, en el que se reportó un menor lesionado. PEDRO PESINA

El adolescente fue trasladado a un centro médico por un golpe en el pie derecho, mientras que el otro conductor quedó bajo custodia municipal

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Un choque entre motociclistas se registró la noche del domingo en la intersección de la calle 16 de Septiembre y Calzada del Márquez, en Parras, donde un conductor que viajaba a exceso de velocidad e ignoró la luz roja del semáforo impactó contra otros motociclistas que cruzaban con el paso libre, dejando al menos un menor lesionado.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas. Según los primeros reportes, el presunto responsable transitaba a gran velocidad y no respetó la señal de alto obligatorio, por lo que embistió a las personas que circulaban por la otra vía. Tras ver a los afectados en el pavimento, el hombre intentó darse a la fuga, pero elementos de la Policía Municipal, que acudieron de inmediato al lugar, lo alcanzaron pocos metros más adelante.

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$!Un menor de 13 años resultó lesionado durante un choque entre motociclistas ocurrido la noche del domingo.
Un menor de 13 años resultó lesionado durante un choque entre motociclistas ocurrido la noche del domingo. PEDRO PESINA

Como resultado del percance, resultó lesionado Iker, de 13 años, quien viajaba como acompañante en una de las unidades involucradas y presentaba un fuerte golpe en el pie derecho. Personal de paramédicos de la Cruz Roja lo valoró en el sitio y posteriormente lo trasladó a un centro médico para recibir atención más especializada.

El conductor señalado como responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Se confirmó que fue ingresado a las celdas municipales por conducir en estado inconveniente y a exceso de velocidad, además de intentar huir del lugar de los hechos.

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