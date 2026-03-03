Arte y conciencia social marcan el 8M en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Arte y conciencia social marcan el 8M en Ramos Arizpe
    Autoridades municipales y artistas de la comunidad RUMA inauguraron la exposición colectiva “8 de marzo” en la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La exposición colectiva “8 de marzo” reúne torsos femeninos intervenidos para promover la igualdad, erradicar la violencia y fortalecer la identidad de las mujeres

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe inauguró la exposición artística colectiva “8 de marzo”, instalada en el lobby de la Presidencia Municipal, en planta baja, como un espacio de reflexión y diálogo en torno a los derechos y la dignidad de las mujeres.

La muestra, organizada a través del DIF Municipal y del Instituto Municipal de la Mujer, está integrada por piezas elaboradas a partir de torsos femeninos intervenidos artísticamente. Cada obra transmite mensajes vinculados con la igualdad de género, la erradicación de la violencia, el reconocimiento del valor social de la mujer y el fortalecimiento de su identidad.

ARTE QUE INTERPELA Y SENSIBILIZA

Las obras fueron creadas por artistas de la comunidad RUMA, entre ellas Nicté Ruiz, Gloria Aguillón, Sofía Ruiz, Mayanin Ochoa, Laila Castillo, Sofía Guerra, Elizabeth Gómez, Rosa Martha Cavazos, Rosy Ayala y Celia Espinosa, quienes plasmaron distintas visiones sobre el respeto, la equidad y la fortaleza femenina.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, para que ciudadanía, trabajadores municipales y visitantes puedan recorrerla y conocer las expresiones que conforman esta propuesta cultural.

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON IGUALDAD

Durante la inauguración estuvieron presentes Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Gustavo Martínez González, director del DIF Municipal, y Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Los torsos femeninos intervenidos artísticamente transmiten mensajes de igualdad, respeto y erradicación de la violencia contra las mujeres. CORTESÍA

En su mensaje, Teresita Escalante Contreras subrayó el alcance social de la iniciativa.

“A través del arte podemos enviar un mensaje claro de respeto, igualdad y dignidad para todas las mujeres. Esta exposición forma parte de las acciones que impulsamos en el marco del 8 de marzo, para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de erradicar la violencia y reconocer el papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad”, expresó.

Con esta exposición, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de promover actividades culturales y de sensibilización que fortalezcan la conciencia social en torno a los derechos de las mujeres y la construcción de una comunidad más justa e igualitaria.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

