Arte y conciencia social marcan el 8M en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe inauguró la exposición artística colectiva “8 de marzo”, instalada en el lobby de la Presidencia Municipal, en planta baja, como un espacio de reflexión y diálogo en torno a los derechos y la dignidad de las mujeres.

La muestra, organizada a través del DIF Municipal y del Instituto Municipal de la Mujer, está integrada por piezas elaboradas a partir de torsos femeninos intervenidos artísticamente. Cada obra transmite mensajes vinculados con la igualdad de género, la erradicación de la violencia, el reconocimiento del valor social de la mujer y el fortalecimiento de su identidad.

ARTE QUE INTERPELA Y SENSIBILIZA

Las obras fueron creadas por artistas de la comunidad RUMA, entre ellas Nicté Ruiz, Gloria Aguillón, Sofía Ruiz, Mayanin Ochoa, Laila Castillo, Sofía Guerra, Elizabeth Gómez, Rosa Martha Cavazos, Rosy Ayala y Celia Espinosa, quienes plasmaron distintas visiones sobre el respeto, la equidad y la fortaleza femenina.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 27 de marzo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, para que ciudadanía, trabajadores municipales y visitantes puedan recorrerla y conocer las expresiones que conforman esta propuesta cultural.

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON IGUALDAD

Durante la inauguración estuvieron presentes Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Gustavo Martínez González, director del DIF Municipal, y Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer.