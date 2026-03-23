Presentan app ‘Coahuila Centro’ para reportar emergencias en minutos

Con el objetivo de reducir los tiempos de reacción ante emergencias y fortalecer la cercanía con la ciudadanía, autoridades de seguridad de los ámbitos estatal y municipal presentaron la aplicación “Coahuila Centro”, una herramienta digital que ya opera en la región Centro-Desierto y permite reportar incidentes desde el teléfono móvil en cuestión de minutos. Durante el Consejo Regional de Seguridad, encabezado por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, se dio a conocer esta plataforma que forma parte del modelo de seguridad implementado en dicha región.

La aplicación “Coahuila Centro” permite a los usuarios generar reportes en un lapso de dos a tres minutos, mediante la selección del tipo de incidente desde un catálogo, así como la posibilidad de adjuntar evidencia como fotografías, audios o videos, además de compartir su ubicación en tiempo real o señalar el punto desde un mapa. Una vez enviado el reporte, este es recibido de inmediato en los centros de monitoreo de las corporaciones de seguridad, desde donde se canaliza la atención y se envían las unidades correspondientes. Incluso, durante el traslado, es posible mantener comunicación con el ciudadano para obtener información adicional. De acuerdo con las autoridades, esta herramienta ha permitido reducir significativamente los tiempos de respuesta, logrando la llegada de apoyo en un promedio de cuatro a seis minutos. Asimismo, la aplicación integra el apartado “Violeta”, diseñado para atender situaciones de riesgo, principalmente relacionadas con violencia de género. Con solo presionar un botón durante cinco segundos, la autoridad recibe la ubicación del usuario junto con un fragmento de audio, lo que facilita una intervención inmediata.

Según cifras oficiales, a pocos meses de su implementación, la plataforma ya supera las mil 700 descargas y ha permitido atender más de cuatro mil reportes, además de integrarse con sistemas como el C4 y el 911, así como con redes ciudadanas. Federico Fernández Montañez subrayó que entre las prioridades de atención se encuentran reportes por detonaciones de arma de fuego, hechos de alto impacto y accidentes viales con personas lesionadas, en los que se activa toda la infraestructura disponible. “Lo que buscamos es que todos trabajemos bajo las mismas reglas en temas de prevención, proximidad y reacción. Esta aplicación viene a sumarse a todo ese esfuerzo, a facilitar la comunicación directa con la ciudadanía”, explicó. El fiscal destacó que la estrategia de seguridad no se limita a una sola herramienta, sino que integra diversas vías de contacto como el 911, grupos de WhatsApp y ahora esta aplicación móvil, con el objetivo de ampliar las opciones de comunicación con la población. “Todo suma. Queremos que la gente tenga distintas formas de comunicarse con la autoridad, ya sea por teléfono, por grupos o ahora con esta aplicación que pueden traer en su celular”, puntualizó. Asimismo, calificó la plataforma como un elemento clave dentro del esquema de seguridad estatal. “Si hablamos del modelo de seguridad que hemos construido, esta aplicación es la cereza en el pastel”, afirmó.

Finalmente, resaltó la coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lo que ha permitido obtener resultados en operativos recientes. “Aquí no se baja la guardia. Seguimos trabajando en conjunto con todas las corporaciones para mantener la seguridad en la región”, expresó. El fiscal adelantó que se continuará fortaleciendo este modelo regional, escuchando a los municipios y ajustando las estrategias para mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras del país.

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