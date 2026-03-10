Arteaga: Invertirán 2.5 mdp en segunda etapa de obras en Bella Unión

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció el inicio de nuevas obras de infraestructura social y la puesta en marcha del operativo de seguridad para la temporada de Semana Santa 2026.

"Seguimos cumpliendo compromisos con la gente, seguimos invirtiendo en obra y en infraestructura que mejoran la calidad de vida de cada uno de los arteaguenses", afirmó la Edil sobre los proyectos recientes.

Sánchez Flores destacó que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, se han beneficiado a 150 familias con una inversión superior a los 6 millones de pesos en diversos sectores del municipio.

La Alcaldesa confirmó una segunda etapa de ampliación en Bella Unión: "Invertiremos alrededor de 2 millones y medio beneficiando aproximadamente a 30 familias más que viven en este sector", detalló sobre los trabajos de este año.

Ante la proximidad de las vacaciones, informó que el 27 de marzo arrancará el operativo de seguridad con el despliegue de más de 250 elementos municipales, estatales y de la Guardia Nacional en todo el territorio.

"Ya estamos trabajando en los eventos de Semana Santa... para cuidar y salvaguardar la integridad de quienes nos visitan y de los habitantes", puntualizó la Alcaldesa respecto a la logística de protección ciudadana.

En materia ambiental, recordó que existe veda de fuego: "Cualquier tipo de fuego que se realice en la zona arbolada está prohibido. Se están aplicando las multas correspondientes", advirtió para prevenir incendios forestales.

Finalmente, invitó a la población al "Festival de las siete cazuelas" los días 4 y 5 de abril en la Presidencia Municipal, evento que busca promover la gastronomía local y el ambiente familiar durante la cuaresma.