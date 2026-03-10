Arteaga: Invertirán 2.5 mdp en segunda etapa de obras en Bella Unión

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Arteaga: Invertirán 2.5 mdp en segunda etapa de obras en Bella Unión
    Las obras a realizarse en Bella Unión, con una inversión de 2 mdp, beneficiarán a por lo menos 30 familias. VANGUARDIA

Se prepara Alcaldesa para el operativo de seguridad de Semana Santa

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció el inicio de nuevas obras de infraestructura social y la puesta en marcha del operativo de seguridad para la temporada de Semana Santa 2026.

"Seguimos cumpliendo compromisos con la gente, seguimos invirtiendo en obra y en infraestructura que mejoran la calidad de vida de cada uno de los arteaguenses", afirmó la Edil sobre los proyectos recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan con amparo vaciado de la Presa Palo Blanco en Ramos Arizpe

Sánchez Flores destacó que, mediante el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, se han beneficiado a 150 familias con una inversión superior a los 6 millones de pesos en diversos sectores del municipio.

La Alcaldesa confirmó una segunda etapa de ampliación en Bella Unión: "Invertiremos alrededor de 2 millones y medio beneficiando aproximadamente a 30 familias más que viven en este sector", detalló sobre los trabajos de este año.

Ante la proximidad de las vacaciones, informó que el 27 de marzo arrancará el operativo de seguridad con el despliegue de más de 250 elementos municipales, estatales y de la Guardia Nacional en todo el territorio.

"Ya estamos trabajando en los eventos de Semana Santa... para cuidar y salvaguardar la integridad de quienes nos visitan y de los habitantes", puntualizó la Alcaldesa respecto a la logística de protección ciudadana.

En materia ambiental, recordó que existe veda de fuego: "Cualquier tipo de fuego que se realice en la zona arbolada está prohibido. Se están aplicando las multas correspondientes", advirtió para prevenir incendios forestales.

Finalmente, invitó a la población al "Festival de las siete cazuelas" los días 4 y 5 de abril en la Presidencia Municipal, evento que busca promover la gastronomía local y el ambiente familiar durante la cuaresma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas
Alcaldesas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios