Arteaga: queda tráiler atravesado en la carretera 57

Un tráiler terminó atravesado sobre la carretera 57, a la altura del ejido Emiliano Zapata, luego de sufrir un accidente que dejó obstruidos los carriles de circulación.

El percance se registró en el kilómetro 210, en los carriles con dirección hacia Arteaga, donde la circulación permaneció obstruida por algunos minutos y de manera intermitente.