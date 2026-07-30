Arteaga: queda tráiler atravesado en la carretera 57
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El accidente obstruyó por varios minutos los carriles con dirección hacia Arteaga; no se reportaron personas lesionadas
Un tráiler terminó atravesado sobre la carretera 57, a la altura del ejido Emiliano Zapata, luego de sufrir un accidente que dejó obstruidos los carriles de circulación.
El percance se registró en el kilómetro 210, en los carriles con dirección hacia Arteaga, donde la circulación permaneció obstruida por algunos minutos y de manera intermitente.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas. La afectación se concentró en la vialidad, por lo que personal de la Guardia Nacional acudió para coordinar las maniobras y agilizar la circulación.
Personal de conservación de carreteras arribó al sitio e inició las labores de limpieza y retiro del material que quedó sobre la carpeta asfáltica.
Posteriormente se llevarán a cabo las maniobras para retirar las cajas del tráiler y liberar por completo la circulación.