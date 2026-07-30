Arteaga: queda tráiler atravesado en la carretera 57

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    Arteaga: queda tráiler atravesado en la carretera 57
    El tractocamión presentó daños de consideración tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El accidente obstruyó por varios minutos los carriles con dirección hacia Arteaga; no se reportaron personas lesionadas

Un tráiler terminó atravesado sobre la carretera 57, a la altura del ejido Emiliano Zapata, luego de sufrir un accidente que dejó obstruidos los carriles de circulación.

El percance se registró en el kilómetro 210, en los carriles con dirección hacia Arteaga, donde la circulación permaneció obstruida por algunos minutos y de manera intermitente.

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En el lugar no se reportaron personas lesionadas. La afectación se concentró en la vialidad, por lo que personal de la Guardia Nacional acudió para coordinar las maniobras y agilizar la circulación.

$!Elementos de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras en la zona del percance.
Elementos de la Guardia Nacional coordinaron las maniobras en la zona del percance. ULISES MARTÍNEZ

Personal de conservación de carreteras arribó al sitio e inició las labores de limpieza y retiro del material que quedó sobre la carpeta asfáltica.

$!Una de las cajas quedó atravesada sobre la vía de circulación.
Una de las cajas quedó atravesada sobre la vía de circulación. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente se llevarán a cabo las maniobras para retirar las cajas del tráiler y liberar por completo la circulación.

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