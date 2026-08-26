Llevarán agua potable e infraestructura vial a comunidades rurales de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que en la comunidad de Ojo Caliente ya se logró que 37 viviendas cuenten con el recurso de manera directa, eliminando la complicación de transportarla.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la finalidad de garantizar que todas las familias del campo tengan acceso a servicios básicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la distribución e instalación de agua potable en los ejidos locales.

“Aquí tenemos agua tibia, por eso tenemos balnearios en esta zona... pero el problema es que no la teníamos en las casas, la teníamos en un solo lugar y era muy difícil transportarla”, detalló el edil.

El munícipe subrayó que se colocó una toma para el llenado de tanques y entubarla directamente a los domicilios: “Hay 36 casas, 37 casas aquí en esta comunidad y ya todas tienen agua en su casa”.

“Todos en Ramos Arizpe merecen agua, todos en Ramos Arizpe tenemos todos los apoyos y no tenemos distinción ni de colores ni de ningún tipo; nosotros gobernamos para todo el mundo”, afirmó Gutiérrez Merino.

Respecto a las viviendas alejadas, el alcalde explicó que, al ser complicado trasladar la red tres kilómetros para una sola familia, resulta más conveniente apoyarlos con tinacos para su abastecimiento.

Por otra parte, la administración alista un programa de rehabilitación en caminos rurales afectados por las lloviznas recientes, iniciando trabajos en sectores prioritarios como Coyotes, Pelillal y el área del cañón de Tanque Viejo, Barrial y San Francisco de los Desmontes.

“Yo creo que entre todos los ejidos van a ser unos 2 millones de pesos lo que se va a invertir en esos caminos... es emparejamiento, base y hacerlo más ancho”, precisó sobre las obras viales.

Finalmente, el munícipe recordó que estas acciones se complementan con el programa “En tu ejido Tú Decides”, el cual asigna una bolsa de 250 mil pesos a cada ejido para ejecutar los proyectos elegidos.