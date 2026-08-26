Llevarán agua potable e infraestructura vial a comunidades rurales de Ramos Arizpe

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    Llevarán agua potable e infraestructura vial a comunidades rurales de Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la instalación de agua potable en 37 viviendas de Ojo Caliente. MANUEL RODRÍGUEZ

El Gobierno de Ramos Arizpe lleva agua potable a viviendas rurales y prepara una inversión de 2 millones de pesos para rehabilitar caminos en ejidos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la finalidad de garantizar que todas las familias del campo tengan acceso a servicios básicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la distribución e instalación de agua potable en los ejidos locales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que en la comunidad de Ojo Caliente ya se logró que 37 viviendas cuenten con el recurso de manera directa, eliminando la complicación de transportarla.

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“Aquí tenemos agua tibia, por eso tenemos balnearios en esta zona... pero el problema es que no la teníamos en las casas, la teníamos en un solo lugar y era muy difícil transportarla”, detalló el edil.

El munícipe subrayó que se colocó una toma para el llenado de tanques y entubarla directamente a los domicilios: “Hay 36 casas, 37 casas aquí en esta comunidad y ya todas tienen agua en su casa”.

“Todos en Ramos Arizpe merecen agua, todos en Ramos Arizpe tenemos todos los apoyos y no tenemos distinción ni de colores ni de ningún tipo; nosotros gobernamos para todo el mundo”, afirmó Gutiérrez Merino.

Respecto a las viviendas alejadas, el alcalde explicó que, al ser complicado trasladar la red tres kilómetros para una sola familia, resulta más conveniente apoyarlos con tinacos para su abastecimiento.

Por otra parte, la administración alista un programa de rehabilitación en caminos rurales afectados por las lloviznas recientes, iniciando trabajos en sectores prioritarios como Coyotes, Pelillal y el área del cañón de Tanque Viejo, Barrial y San Francisco de los Desmontes.

“Yo creo que entre todos los ejidos van a ser unos 2 millones de pesos lo que se va a invertir en esos caminos... es emparejamiento, base y hacerlo más ancho”, precisó sobre las obras viales.

Finalmente, el munícipe recordó que estas acciones se complementan con el programa “En tu ejido Tú Decides”, el cual asigna una bolsa de 250 mil pesos a cada ejido para ejecutar los proyectos elegidos.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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