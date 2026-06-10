Arteaga: UAdeC abrirá certificación en instalaciones y sistemas eléctricos

La capacitación se llevará a cabo del 15 al 19 de junio, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, ubicadas en Ciudad Universitaria Campus Arteaga.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , a través de su Centro de Transferencia del Conocimiento y la Facultad de Ingeniería Unidad Sureste, abrió la convocatoria para participar en la Certificación del Estándar EC1023 “Realización y Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas Eléctricos”, avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El subdirector del Centro de Transferencia del Conocimiento en la Unidad Sureste, Josué Rodríguez Delgado, informó que la certificación está dirigida a personas interesadas en fortalecer y acreditar sus competencias en el área eléctrica.

Destacó que no es necesario contar con experiencia previa, por lo que la convocatoria está abierta tanto a quienes buscan especializarse como a quienes desean adquirir nuevos conocimientos y mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional.

El costo de la certificación es de 3 mil 500 pesos para el público en general; sin embargo, se ofrecerán 10 becas para los primeros inscritos, con las que la cuota se reducirá a 2 mil 500 pesos.

Además, estudiantes, egresados y trabajadores de la UAdeC podrán acceder de manera permanente a la tarifa preferencial de 2 mil 500 pesos, siempre que presenten una credencial vigente que acredite su vínculo con la institución.

Para completar el proceso de inscripción, los interesados deberán presentar copia de la CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Quienes deseen obtener más información o asegurar su lugar pueden comunicarse vía WhatsApp al número 844 210 6966 o acudir al Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ingeniería.