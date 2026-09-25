Aseguran a tres personas y dosis de presunta droga tras cateo a vivienda en la colonia Emiliano Zapata, Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Un despliegue de seguridad coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno derivó en la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Castaños, de acuerdo con información de fuentes de seguridad y reportes locales. Según los datos recabados, la intervención judicial se registró en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Tlatelolco y Reforma. La diligencia habría sido autorizada por un juez de control como seguimiento a una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima turnada a las autoridades locales.

Trascendió que en las maniobras operativas participaron elementos de la Policía Municipal de Castaños y Monclova, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción y Contención (GRC), la Policía Estatal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional. Para concretar el ingreso al predio, las autoridades habrían requerido el apoyo de personal de cerrajería. Durante la inspección del inmueble, llevada a cabo por personal del Ministerio Público y Servicios Periciales, se aseguraron sustancias con características ilícitas. Según los informes procedimentales, las autoridades localizaron entre 25 y 50 envoltorios que contenían material granulado similar al cristal y dosis de hierba verde con características de la mariguana, además de una báscula gramera.

De acuerdo con las publicaciones sobre el hecho, en el lugar se aseguró a tres personas —dos hombres y una mujer—, de las cuales dos fueron identificadas preliminarmente como Nadia Guadalupe “N”, de 43 años, y su hijo Jared Alejandro “N”, de 25 años. Tanto los detenidos como las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común para realizar el conteo oficial, las pruebas periciales correspondientes y la determinación de su situación jurídica por presuntos delitos contra la salud.

Temas

Cateos Decomisos Detenciones

Localizaciones

Castaños

