Chihuahua reanuda exportación de ganado; Coahuila espera su turno

La exportación de ganado hacia Estados Unidos se reanudó este 24 de septiembre por San Jerónimo–Santa Teresa, entre Chihuahua y Nuevo México, con el cruce de 750 animales. Es el primer puerto ganadero reactivado en Chihuahua y el segundo de este proceso en la frontera binacional, mientras Coahuila espera su turno, sin fecha oficial de apertura. Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, consideró que la reapertura representa una señal favorable para los productores de la entidad. Señaló a diferentes medios, que el avance permite evaluar los protocolos sanitarios y mantiene la expectativa de recuperar las exportaciones desde territorio coahuilense.

“Hoy (jueves 24 de septiembre) se abrió el segundo puerto, es el primero de Chihuahua, pues Chihuahua tiene dos”, explicó el funcionario durante una entrevista a medios regionales, sobre la reactivación que siguió a la de Agua Prieta–Douglas, entre Sonora y Arizona, el pasado 24 de agosto. El Gobierno de Chihuahua informó que el primer embarque pasó por inspecciones sanitarias ante la contingencia por gusano barrenador. Para esta etapa participan 17 médicos veterinarios en labores de preinspección y cuatro binomios caninos; el volumen de exportación aumentará gradualmente, sujeto al cumplimiento de los requisitos. “El protocolo está funcionando, no ha cruzado ganado ni con casos sospechosos ni con heridas. Eso es muy positivo, entonces vamos a ver ahora cómo va Chihuahua”, afirmó Montemayor. El Secretario indicó que mantiene conversaciones con autoridades de Texas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de Senasica para informar sobre la evolución sanitaria de Coahuila. Según sostuvo, la entidad registra menos casos que Chihuahua y Sonora.

Montemayor estimó que durante un mes se observaría el avance de las operaciones en Chihuahua antes de una nueva definición. Aclaró que todavía no se ha anunciado cuál será el tercer puerto reabierto y que la decisión corresponde a las autoridades estadounidenses. “Ojalá sea Coahuila, no han dicho cuál va a ser el tercero, pero vamos a estar ahí muy pendientes”, expresó.