Aseguran camión que transportaba más de 3 mil ejemplares de peyote, en San Pedro de las Colonias, Coahuila

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Coahuila
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    Aseguran camión que transportaba más de 3 mil ejemplares de peyote, en San Pedro de las Colonias, Coahuila
    El peyote está regulado y restringido en México debido a sus efectos psicoactivos (es una droga). CORTESÍA

El conductor, originario de San Luis Potosí, fue detenido al no acreditar la procedencia legal del cargamento

TORREÓN, COAH.- Durante un operativo de vigilancia, elementos de la Policía del Estado de Coahuila aseguraron un camión de caja cerrada que transportaba alrededor de 3 mil 300 ejemplares de peyote, en el municipio de San Pedro de las Colonias.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, sobre el libramiento Las Américas, en el tramo comprendido entre el punto conocido como La Cruz y las vías del ferrocarril.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/recuperan-camioneta-robada-en-frontera-con-apoyo-de-camaras-LB24162876

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agentes recorrían el sector cuando detectaron el vehículo y le marcaron el alto para realizar una inspección de rutina.

Al revisar el interior de la caja, localizaron más de un centenar de contenedores de plástico negro que almacenaban los cactus, cuya posesión, extracción y comercialización están sujetas a disposiciones legales de protección ambiental.

CARGAMENTO QUEDA BAJO INVESTIGACIÓN FEDERAL

El conductor, identificado como Álvaro “N”, de 35 años y con domicilio en Matehuala, San Luis Potosí, no pudo acreditar la procedencia legal del cargamento, por lo que fue detenido.

Tanto el hombre como las cajas de cactus quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal, que dará seguimiento a las investigaciones para determinar el origen de los cactus y su destino.

Las autoridades investigan posibles delitos relacionados con afectaciones al medio ambiente y a la salud, debido a la naturaleza del cargamento y a las circunstancias en que era transportado.

El peyote es una especie de cactus que contiene mescalina, una sustancia con efectos psicoactivos. Su aprovechamiento y comercio están sujetos a restricciones legales, además de medidas de conservación por tratarse de una especie silvestre protegida.

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