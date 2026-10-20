Aseguran más de 33 kilos de cristal en Acuña y 18 kilos de droga en Monclova

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    Aseguran más de 33 kilos de cristal en Acuña y 18 kilos de droga en Monclova
    Los aseguramientos se suman al decomiso de más de media tonelada de marihuana realizado días antes en distintas regiones de Coahuila. LIDIET MEXICANO

Corporaciones estatales y municipales realizaron operativos contra el narcotráfico

Corporaciones estatales y municipales realizaron operativos contra la distribución de drogas en Acuña y Monclova, donde aseguraron paquetes de cristal y mariguana, además de detener a tres personas y decomisar un vehículo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el aseguramiento más importante se registró en Acuña, donde elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron 33.7 kilogramos de cristal, distribuidos en 90 paquetes que se encontraban dentro de una camioneta Ford Van Club Wagon.

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El vehículo fue localizado el sábado 17 de octubre en el fraccionamiento Paseo del Sol, tras un reporte anónimo al Sistema Estatal de Emergencias.

Fue hasta este lunes cuando, con autorización judicial, se realizó el cateo y se confirmó el contenido de los paquetes.

En Monclova, las acciones contra la distribución de drogas dejaron tres personas detenidas: dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, a quienes les aseguraron 14 kilogramos de cristal.

En este operativo participaron elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes también aseguraron un vehículo.

A estos resultados se sumaron dos cateos realizados en las colonias Azteca y Carranza, donde las autoridades decomisaron aproximadamente 15 kilogramos de mariguana y cristal.

Los narcóticos asegurados en ambos municipios quedaron a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.

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El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó la importancia de los patrullajes, las investigaciones y los cateos coordinados entre las corporaciones para combatir la distribución de drogas.

Estos aseguramientos se suman al decomiso de más de media tonelada de mariguana realizado días atrás en distintas regiones de Coahuila, como parte de los operativos en los que participan corporaciones estatales y federales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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