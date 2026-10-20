Aseguran más de 33 kilos de cristal en Acuña y 18 kilos de droga en Monclova

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el aseguramiento más importante se registró en Acuña, donde elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron 33.7 kilogramos de cristal, distribuidos en 90 paquetes que se encontraban dentro de una camioneta Ford Van Club Wagon.

Corporaciones estatales y municipales realizaron operativos contra la distribución de drogas en Acuña y Monclova , donde aseguraron paquetes de cristal y mariguana, además de detener a tres personas y decomisar un vehículo.

El vehículo fue localizado el sábado 17 de octubre en el fraccionamiento Paseo del Sol, tras un reporte anónimo al Sistema Estatal de Emergencias.

Fue hasta este lunes cuando, con autorización judicial, se realizó el cateo y se confirmó el contenido de los paquetes.

En Monclova, las acciones contra la distribución de drogas dejaron tres personas detenidas: dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, a quienes les aseguraron 14 kilogramos de cristal.

En este operativo participaron elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes también aseguraron un vehículo.

A estos resultados se sumaron dos cateos realizados en las colonias Azteca y Carranza, donde las autoridades decomisaron aproximadamente 15 kilogramos de mariguana y cristal.

Los narcóticos asegurados en ambos municipios quedaron a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.