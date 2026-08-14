Aumenta 298% decomiso de huachicol en 2025; Coahuila lidera aseguramientos

Esta cifra representa un incremento de 297.9 por ciento respecto de 2024, año en el que fueron asegurados 15 millones 338 mil 834 litros.

El año pasado, en el país fue asegurada una cifra récord de combustible robado y contrabandeado, al alcanzar un volumen de 61 millones 34 mil 659 litros, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del Inegi.

Del volumen asegurado en 2025, 51 millones 194 mil 234 litros, equivalentes al 83.9 por ciento, fueron decomisados por la Guardia Nacional, mientras que las instituciones de seguridad pública estatal aseguraron 9 millones 840 mil 425 litros, el 16.1 por ciento.

Del total de hidrocarburos asegurados, el 16,1 por ciento correspondió a gasolina, el 8 por ciento a diésel y el 1,6 por ciento a gas.

La mayor cantidad de combustible fue asegurada en Coahuila , con 16 millones 977 mil 472 litros, seguida de Tabasco, con 7 millones 354 mil 990 litros, y Guanajuato, con 6 millones 55 mil 899 litros.

En el caso de San Luis Potosí se aseguraron 4 millones 303 mil 237 litros; en Querétaro, 3 millones 591 mil 927; en Tamaulipas, 3 millones 241 mil 983; en Nuevo León, 3 millones 111 mil 908; en Hidalgo, 2 millones 794 mil 550; en el Estado de México, 2 millones 616 mil 265, y en Jalisco, 2 millones 68 mil 325 litros.

En los aseguramientos realizados directamente por la Guardia Nacional, Coahuila concentró el 31.9 por ciento del volumen y Tabasco el 14.3 por ciento.