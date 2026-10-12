Golpe al tráfico de drogas en Nuevo León: decomisan 135 kilos de cristal

MONTERREY, NL.- El aseguramiento de dos vehículos sobre el Libramiento Noreste llevó al decomiso de 135 kilos de cristal, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del golpe al tráfico de drogas que se registró en el ayuntamiento de Santa Catarina.

El despliegue de efectivos derivó en la localización y aseguramiento de dos vehículos.