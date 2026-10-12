Golpe al tráfico de drogas en Nuevo León: decomisan 135 kilos de cristal
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El aseguramiento se dio tras la detención de dos unidades que se desplazaban por el Libramiento Noreste, en Santa Catarina
MONTERREY, NL.- El aseguramiento de dos vehículos sobre el Libramiento Noreste llevó al decomiso de 135 kilos de cristal, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó del golpe al tráfico de drogas que se registró en el ayuntamiento de Santa Catarina.
El despliegue de efectivos derivó en la localización y aseguramiento de dos vehículos.
“Uno de los cuales transportaba 300 bolsas plásticas con narcótico. Asimismo, se detuvo a dos hombres y una mujer, quienes portaban dosis de vegetal verde, así como objetos presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo”, precisó la FGJNL.
En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil.