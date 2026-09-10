Aseguran pipa sospechosa de transportar huachicol en el ejido Paila

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    Aseguran pipa sospechosa de transportar huachicol en el ejido Paila
    Elementos de la Guardia Nacional localizaron la pipa durante recorridos de vigilancia en el sector de El Porvenir. PEDRO PESINA

Elementos de la Guardia Nacional localizaron la unidad durante recorridos de vigilancia y la aseguraron junto con el combustible

PARRAS DE LA FUENTE.- Una pipa que presuntamente era utilizada para el transporte ilícito de hidrocarburo fue localizada y asegurada por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo de vigilancia en el sector de El Porvenir, en la zona de Paila.

El aseguramiento ocurrió cuando personal adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos preventivos para detectar actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.

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Durante las acciones de vigilancia, los elementos ubicaron una unidad tipo pipa cuya presencia y características levantaron sospechas, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Tras la intervención, los agentes aseguraron tanto el vehículo como el hidrocarburo que transportaba, al existir indicios de que podría estar relacionado con el traslado ilícito de combustible.

$!El caso fue turnado a la autoridad competente para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.
El caso fue turnado a la autoridad competente para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades. PEDRO PESINA

La unidad quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que se dio parte a la instancia competente para iniciar las investigaciones y determinar la procedencia del hidrocarburo, así como la situación legal de la pipa.

El caso será investigado por las autoridades correspondientes, que deberán establecer si el combustible era transportado de manera ilegal y si existen personas relacionadas con algún delito.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia que mantiene la Guardia Nacional en esta región para detectar el robo, traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

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