Aseguran pipa sospechosa de transportar huachicol en el ejido Paila

PARRAS DE LA FUENTE.- Una pipa que presuntamente era utilizada para el transporte ilícito de hidrocarburo fue localizada y asegurada por elementos de la Guardia Nacional durante un operativo de vigilancia en el sector de El Porvenir, en la zona de Paila. El aseguramiento ocurrió cuando personal adscrito a la Subestación Paila realizaba recorridos preventivos para detectar actividades relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.

Durante las acciones de vigilancia, los elementos ubicaron una unidad tipo pipa cuya presencia y características levantaron sospechas, por lo que procedieron a realizar una inspección. Tras la intervención, los agentes aseguraron tanto el vehículo como el hidrocarburo que transportaba, al existir indicios de que podría estar relacionado con el traslado ilícito de combustible.