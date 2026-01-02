Asesina a su primo en fiesta de fin de año, en Ciudad Acuña

Coahuila
/ 2 enero 2026
    Asesina a su primo en fiesta de fin de año, en Ciudad Acuña
    Elementos de seguridad y peritos forenses acudieron al lugar del homicidio en la colonia Ampliación Santa Rosa, en Ciudad Acuña. FOTO: VANGUARDIA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

El presunto tiene 18 años de edad y está prófugo

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila tomaron conocimiento del fallecimiento de Lorenzo Antonio Rico Rodríguez, de 22 años de edad, quien fue localizado sin vida sobre la cinta asfáltica luego de haber sido apuñalado en el hemitórax izquierdo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en el cruce de las calles Lilas y Azalea, en la colonia Ampliación Santa Rosa, en Ciudad Acuña, a donde acudieron paramédicos de emergencia, quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Al sitio arribaron inicialmente elementos de la Policía Estatal, quienes establecieron que el homicidio se derivó de una riña entre primos, ocurrida durante la celebración del inicio del año 2026, lo que terminó en el desenlace fatal.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Tras entrevistar a testigos presenciales, las autoridades informaron que el presunto homicida se encuentra plenamente identificado y que se trata de un joven de 18 años, primo de la víctima.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos, con el objetivo de integrarlos a la carpeta de investigación. Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte.

La FGE de Coahuila continúa con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

