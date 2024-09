‘Así no era el clima’: se unen Saltillo Verde y Cetis 48 para entregar árboles para reforestación

Indicó que para finales de septiembre, se dará otra colaboración entre docentes, padres de familia y Saltillo Verde para plantar 200 árboles en el Cetis 48 y sus alrededores.

‘ASÍ NO ERA EL CLIMA’

Minerva Zazueta Oyervides, de 16 años, fue una de las estudiantes que participó en el recorrido de este sábado, quien señaló la importancia de que distintas aras de la sociedad civil se involucren en proyectos medioambientales.

“No me parece normal que los niveles de temperatura se han incrementado bastante y ya no hay tanta sombra. Por experiencia de otras personas mayores a nosotros, sabemos que el clima no era así. Esa es una parte muy importante a tener en cuenta. Aunque yo no tengo muchos años de vida, el calor en verano no se había experimentado de esta forma”.

“Me parece muy importante que la gente se eduque en base a esto porque todos vivimos aquí y es importante cuidar para que las siguientes generaciones tengan un lugar bueno, un lugar decente, una calidad de vida buena donde vivir y es obligación de todos mantenerlo bien para que todos tengamos una buena calidad de vida aquí en la Tierra”, comentó la estudiante de la carrera técnica en Laboratorista Químico.

Minerva comentó ser parte del proyecto de servicio social liderado por las docentes Emma Herrera Ramírez y Claudia González Ruiz, quienes le acompañaron este sábado en el Bosque Urbano.

Entre las actividades del proyecto, comentó Minerva, está la recolección de material PET que se vende y con el que se pretende construir huertos hidropónicos para cultivar tomate, lechuga, cilantro, fresas y espinacas.

Zazueta Oyervides también comentó que los temas medioambientales no suelen divulgarse mucho y en general las personas no investigan a fondo los temas para interesarse sobre ellos.

“Tienes que estar realmente interesado acerca del tema para tú investigarlo y saber qué puedes hacer. Es importante educar acerca del tema, pero creo que sí hay iniciativa para realizarlo, más el llevarlo a cabo está complicado por la misma apatía de la gente, ya que son muchas cosas y obviamente no se arregla de un día para otro y eso a veces llega a frustrar, pero es importante estar ahí para poder realmente ver el cambio en conjunto con todas las personas que estén participando en esto, en hacer un cambio”, puntualizó la estudiante.

INVOLUCRAR ESCUELA Y COMUNIDAD

La docente Emma Herrera comentó que la participación del Cetis 48 en la Feria Agroecológica se dio en el marco del proyecto Aula-Escuela-Comunidad.

“El programa Aula-Escuela-Comunidad se enfoca precisamente en resolver una problemática de la comunidad y esta actividad de acercarnos con asociaciones civiles encargadas de hacer conciencia ambiental y reforestar es solamente una parte de todo lo que tenemos contemplado hacer al interior del plantel, como con los padres de familia de nuestros estudiantes, como con la comunidad docente y trabajadores de apoyo al plantel”.

“La intención es impactar por lo menos, ojalá se pudiera más, en la comunidad aledaña del plantel en cuanto a la conciencia y el cuidado ambiental”, añadió González Ruiz.

“Traemos a los chicos para que conozcan todo lo que es la Feria, principalmente del desarrollo sustentable. Los chicos vienen a conocer qué hace el colectivo Saltillo Verde porque principalmente estamos preocupados por la parte de toda la parte de la contaminación. La visita tiene la intención de cambiar la mentalidad de las personas, de hacer conciencia en el cuidado ambiental, cuidado de los ecosistemas y de la cultura del medio ambiente”, comentó Herrera.