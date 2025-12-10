Asumen jueces del Poder Judicial de Coahuila su compromiso de juzgar con perspectiva de género

Con motivo de la campaña “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, que hoy concluye, jueces del Poder Judicial de Coahuila (PJECZ) reconocieron su “obligación” de juzgar con perspectiva de género.

A través de un mensaje dirigido a la opinión pública, coincidieron en que la igualdad entre hombres y mujeres no es un compromiso exclusivo de ellas, sino sobre todo de la población masculina.

TE PUEDE INTERESAR: Enero, nueva fecha para la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo

En atención a dicha cruzada, el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del PJECZ, exhortó este mediodía a sus colaboradores “a seguir trabajando desde esta gran institución” en pro de los derechos de la mujer.

“Estos 16 días nos recuerdan que la impartición de justicia debe ser humana, sensible y cercana a la gente, sobre todo, que ponga fin a la violencia”, indicó.

“Este periodo —prosiguió— nos recuerda la violencia de que son sujetas mujeres y niñas... es una invitación para reflexionar, civilizar este problema y, sobre todo, transformar a nuestra sociedad y que, con el apoyo de las instituciones, podamos erradicarlo”.

“En el Poder Judicial, todos los días seguimos juzgando con perspectiva de género, actualizamos todos y cada uno de nuestros criterios”.

Aseguró que en el Poder Judicial de Coahuila se protege de manera efectiva y se garantiza a cada mujer y a cada niña que pisa los juzgados, “una respuesta favorable, satisfactoria y pueda cesar cualquier tipo de violencia”.

HABLAN LOS JUZGADORES DEL ESTADO

“Juzgar con perspectiva de género es una obligación que tenemos todos los jueces; la igualdad y el respeto contribuyen a una sociedad más justa”, expuso el juzgador Benjamín Balladares.

“La igualdad de género también nos incluye a los hombres: construir masculinidades positivas se traduce en el respeto y la responsabilidad”, señaló su homólogo Juez Alan Dávila.

En virtud de ello, se requiere que “empecemos a relacionarnos en forma más empática e igualitaria”, estimó el juez Omar Berlanga.

Por su parte, el juez Ángel Hernández consideró importante recordar que la perspectiva de género ayuda a las y los juzgadores a tomar mejores decisiones en condiciones de igualdad para todas las personas.

“Evidentemente —añadió—, también implica juzgar sin estereotipos de género o roles de género que afecten a las partes en un procedimiento judicial”.

El togado Óscar Cadena estimó que la justicia necesita el compromiso de todos, “sobre todo de los hombres”, al considerar que la erradicación de la violencia contra las féminas es tarea de todos, no solo del sexo masculino.

TE PUEDE INTERESAR: Dicta el Poder Judicial de Coahuila su primera sentencia por el delito de acecho en la entidad

“Ser hombres no nos da privilegios para imponer, sino para cambiar; dejemos atrás conductas que normalizar la violencia y aprendamos a escuchar”, concluyó el juzgador Nelson Herrera.

ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA

Los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres” inició, como cada año, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el impulso de la ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.

Iniciada en 1991 por activistas del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres (Center for Global Women’s Leadership) de la Universidad Rutgers, esta cruzada global se enfoca a vincular simbólicamente la violencia contra las mujeres y los derechos humanos, a manera de concientización social.