Dicta el Poder Judicial de Coahuila su primera sentencia por el delito de acecho en la entidad

Dentro de la campaña “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, que concluirá el miércoles, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), dio a conocer la primera sentencia que se dicta en la entidad por el delito de acecho.

La resolución respectiva correspondió a la jueza Elisa Anaid Salinas López, quien explicó que este logro en materia de protección a la población femenina “envía un mensaje claro a toda la sociedad: estas conductas se castigan” en Coahuila.

A través de un mensaje público, la juzgadora enfatizó que, “más allá de su efecto jurídico, esta sentencia tiene un profundo significado social”.

La funcionaria explicó que el referido delito, el cual tuvo lugar en el estado, es “un tipo penal que nació precisamente para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de las personas antes de que la violencia escale a daños irreparables”.