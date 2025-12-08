Dicta el Poder Judicial de Coahuila su primera sentencia por el delito de acecho en la entidad

    Dicta el Poder Judicial de Coahuila su primera sentencia por el delito de acecho en la entidad
    El delito de acecho está diseñado para proteger la vida, libertad y tranquilidad de las personas. FOTO: ESPECIAL

Fue “una respuesta efectiva del Estado para evitar que esa mujer víctima se convirtiera en parte de una estadística más de feminicidio”, declaró la jueza Elisa Anaid Salinas.

Dentro de la campaña “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, que concluirá el miércoles, el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ), dio a conocer la primera sentencia que se dicta en la entidad por el delito de acecho.

La resolución respectiva correspondió a la jueza Elisa Anaid Salinas López, quien explicó que este logro en materia de protección a la población femenina “envía un mensaje claro a toda la sociedad: estas conductas se castigan” en Coahuila.

A través de un mensaje público, la juzgadora enfatizó que, “más allá de su efecto jurídico, esta sentencia tiene un profundo significado social”.

La funcionaria explicó que el referido delito, el cual tuvo lugar en el estado, es “un tipo penal que nació precisamente para proteger la vida, la libertad y la tranquilidad de las personas antes de que la violencia escale a daños irreparables”.

$!La jueza Elisa Anaid Salinas López dictó la resolución.
La jueza Elisa Anaid Salinas López dictó la resolución. FOTO: CORTESÍA

La jueza de primera instancia del Juzgado en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral añadió que, con esta resolución, de la que no se tenía antecedente en el estado, la persona responsable fue condenada a cuatro años de prisión.

El culpable no solo incurrió en delito de acecho, sino también en los de allanamiento de morada y abuso sexual en perjuicio de su expareja, informó.

“Esto se traduce en una respuesta efectiva del Estado para evitar que esa mujer víctima se convirtiera en parte de una estadística más de feminicidio”, externó.

Ahora, “ella está protegida —expresó Salinas López— y él, jurídicamente, es un acechador condenado”, ya que “el acecho no es un exceso, no es un incidente, no son celos, ni es algo menor”.

Se trata de “una forma de violencia que rompe la paz emocional y que puede escalar a niveles muy graves si no se detiene a tiempo; por eso este tipo penal importa, por eso esta primera sentencia importa”, indicó.

Exhortó a cada mujer a que “no normalicen el miedo; si alguien las sigue, las vigila, las busca sin su consentimiento o altera su vida cotidiana, denuncia”.

