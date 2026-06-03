Asumirá Directora del TecNM-Saltillo la Vicepresidencia de la ANFEI Región II

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    Asumirá Directora del TecNM-Saltillo la Vicepresidencia de la ANFEI Región II
    La participación en la ANFEI impulsa la colaboración entre universidades y escuelas de ingeniería. REDES SOCIALES

La directora del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, fue electa como vicepresidenta de la Región II de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería para el periodo 2026-2028, durante la LII Asamblea General Ordinaria de este organismo académico.

La elección se llevó a cabo en el marco de la LIII Conferencia Nacional de Ingeniería de la ANFEI, celebrada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desde el pasado 2 de junio se reunieron académicos, investigadores y especialistas de distintas instituciones de educación superior del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tecnm-saltillo-orienta-a-universitarios-rumbo-a-vinculacion-con-empresas-CJ20830376

Durante las actividades del encuentro, Sánchez Ruiz participó en las conferencias y sesiones de trabajo organizadas por la asociación, además de formar parte de la Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron diversos cargos de representación regional.

Con esta designación, la directora del TecNM-Saltillo asumirá la vicepresidencia de la Región II de la ANFEI, que agrupa a instituciones de educación superior de los estados de Coahuila y Nuevo León, fortaleciendo la presencia y participación de la institución en los espacios de colaboración académica y desarrollo de la ingeniería en el país.

La comunidad del TecNM-Saltillo destacó que este nombramiento contribuye al fortalecimiento de los lazos institucionales con otras universidades y centros educativos, además de consolidar el liderazgo de la institución en temas relacionados con la tecnología, la ingeniería, la ciencia y el desarrollo sustentable.

Asimismo, se señaló que la participación activa en organismos nacionales como la ANFEI favorece el trabajo conjunto entre instituciones educativas para impulsar la mejora continua de los programas académicos, la innovación y la formación de profesionales que respondan a las necesidades del sector productivo y de la sociedad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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