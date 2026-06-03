Asumirá Directora del TecNM-Saltillo la Vicepresidencia de la ANFEI Región II

La elección se llevó a cabo en el marco de la LIII Conferencia Nacional de Ingeniería de la ANFEI, celebrada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desde el pasado 2 de junio se reunieron académicos, investigadores y especialistas de distintas instituciones de educación superior del país.

La directora del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo, Ania Sánchez Ruiz, fue electa como vicepresidenta de la Región II de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería para el periodo 2026-2028, durante la LII Asamblea General Ordinaria de este organismo académico.

Durante las actividades del encuentro, Sánchez Ruiz participó en las conferencias y sesiones de trabajo organizadas por la asociación, además de formar parte de la Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron diversos cargos de representación regional.

Con esta designación, la directora del TecNM-Saltillo asumirá la vicepresidencia de la Región II de la ANFEI, que agrupa a instituciones de educación superior de los estados de Coahuila y Nuevo León, fortaleciendo la presencia y participación de la institución en los espacios de colaboración académica y desarrollo de la ingeniería en el país.

La comunidad del TecNM-Saltillo destacó que este nombramiento contribuye al fortalecimiento de los lazos institucionales con otras universidades y centros educativos, además de consolidar el liderazgo de la institución en temas relacionados con la tecnología, la ingeniería, la ciencia y el desarrollo sustentable.

Asimismo, se señaló que la participación activa en organismos nacionales como la ANFEI favorece el trabajo conjunto entre instituciones educativas para impulsar la mejora continua de los programas académicos, la innovación y la formación de profesionales que respondan a las necesidades del sector productivo y de la sociedad.