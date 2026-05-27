Ataca perro a mujer en Parras; vecinos denuncian reincidencia del animal

La afectada fue identificada como Beatriz, de 38 años de edad, quien relató que caminaba por el sector acompañada de su hija cuando, al pasar frente a un domicilio, el animal se le abalanzó con intención de atacarla. Con el fin de proteger a su hija y evitar que fuera mordida, la mujer interpuso su propio cuerpo, recibiendo dos heridas de consideración en el pie derecho, causadas por los dientes del can.

Una mujer resultó lesionada tras ser atacada por un perro mientras transitaba por calles de la colonia Agua de los Padres, en Parras , hecho que evidencia la falta de control de animales domésticos en la zona y el riesgo constante para los vecinos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al llamado, brindaron apoyo en el lugar y trasladaron a la afectada al Centro de Salud para recibir atención médica. Tras la valoración inicial, el personal sanitario le indicó que debía permanecer en observación y regresar al día siguiente para una nueva revisión, con el fin de descartar complicaciones por infección.

La mujer señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que presuntamente otras personas han sido atacadas por el mismo animal en ocasiones anteriores. Vecinos del sector respaldaron la denuncia y afirmaron que el perro deambula libremente por la vía pública sin medidas de control, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Ante esta situación, residentes de la colonia solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para aplicar el reglamento vigente, revisar el caso del animal y establecer medidas que eviten nuevos ataques, debido al riesgo que representa para quienes transitan por la zona.