¡Atención! Abren convocatoria para sumarse al voluntariado de atención a migrantes en México y Guatemala

La Casa del Migrante de Saltillo se sumó a la convocatoria nacional de la 12.ª generación del Voluntariado Mx, una iniciativa que busca incorporar a ciudadanos comprometidos con la atención humanitaria de personas migrantes que necesitan alojamiento, alimentos y acompañamiento durante su tránsito por la región.

La convocatoria de la 12.ª generación del Voluntariado Mx estará abierta hasta el 11 de diciembre de 2026; los participantes colaborarán en albergues y centros de refugio en México y Guatemala.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 11 de diciembre de 2026, fecha límite establecida para el registro de aspirantes.

Bajo el lema #FaroEnElCamino, el programa invita a la población a dedicar parte de su tiempo a las labores de albergues y centros de refugio ubicados en México y Guatemala, con el propósito de fortalecer la asistencia a quienes se encuentran en situación de movilidad y contribuir a que reciban un trato digno, cálido y respetuoso.

¿Qué actividades realizarán los voluntarios?

Quienes sean seleccionados se integrarán temporalmente a los equipos de trabajo de los albergues y participarán en distintas tareas para atender las necesidades cotidianas de sus usuarios.

Entre las principales actividades se encuentra la recepción de personas migrantes a su llegada, así como su registro y la revisión de documentación administrativa. También colaborarán en la distribución de alimentos, artículos de higiene personal y ropa, insumos indispensables para quienes requieren asistencia durante su recorrido.

El voluntariado contempla, además, labores de limpieza, mantenimiento y organización de las instalaciones, con el objetivo de conservar espacios adecuados para el descanso y la convivencia.

Otra de las áreas de participación será la organización de actividades recreativas, deportivas y culturales, diseñadas para propiciar la interacción entre las personas alojadas en los refugios.

A estas tareas se suma el acompañamiento comunitario, enfocado en promover la empatía, la convivencia y la contención emocional de quienes atraviesan circunstancias de vulnerabilidad.

De esta manera, la iniciativa busca que los voluntarios contribuyan no solo a cubrir necesidades básicas, sino también a generar entornos de respeto y solidaridad para las personas en movilidad.

¿Cómo participar en el Voluntariado Mx?

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden consultar los requisitos y completar su registro a través de la plataforma digital habilitada por el programa.

La información sobre la convocatoria y el proceso de inscripción está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4dSeH43.

El periodo de registro concluirá el 11 de diciembre de 2026, por lo que quienes deseen participar deberán realizar su solicitud antes de esa fecha.

La convocatoria representa una oportunidad para que ciudadanos se involucren directamente en las labores de asistencia humanitaria y contribuyan a fortalecer la atención que reciben las personas migrantes en los albergues.