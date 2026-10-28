¡Atención! Abren convocatoria para sumarse al voluntariado de atención a migrantes en México y Guatemala

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ¡Atención! Abren convocatoria para sumarse al voluntariado de atención a migrantes en México y Guatemala
    Las actividades recreativas y la entrega de alimentos e insumos básicos forman parte del trabajo diario de la 12va generación. CASA DEL MIGRANTE

La Casa del Migrante de Saltillo impulsa la 12va edición del programa Voluntariado Mx, una iniciativa orientada a fortalecer el acompañamiento digno a personas en contexto de movilidad humana

La convocatoria de la 12.ª generación del Voluntariado Mx estará abierta hasta el 11 de diciembre de 2026; los participantes colaborarán en albergues y centros de refugio en México y Guatemala.

La Casa del Migrante de Saltillo se sumó a la convocatoria nacional de la 12.ª generación del Voluntariado Mx, una iniciativa que busca incorporar a ciudadanos comprometidos con la atención humanitaria de personas migrantes que necesitan alojamiento, alimentos y acompañamiento durante su tránsito por la región.

Así era el Centro de Saltillo: Jesús Eduardo comparte imágenes históricas que conquistan las redes

Bajo el lema #FaroEnElCamino, el programa invita a la población a dedicar parte de su tiempo a las labores de albergues y centros de refugio ubicados en México y Guatemala, con el propósito de fortalecer la asistencia a quienes se encuentran en situación de movilidad y contribuir a que reciban un trato digno, cálido y respetuoso.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 11 de diciembre de 2026, fecha límite establecida para el registro de aspirantes.

¿Qué actividades realizarán los voluntarios?

Quienes sean seleccionados se integrarán temporalmente a los equipos de trabajo de los albergues y participarán en distintas tareas para atender las necesidades cotidianas de sus usuarios.

Entre las principales actividades se encuentra la recepción de personas migrantes a su llegada, así como su registro y la revisión de documentación administrativa. También colaborarán en la distribución de alimentos, artículos de higiene personal y ropa, insumos indispensables para quienes requieren asistencia durante su recorrido.

El voluntariado contempla, además, labores de limpieza, mantenimiento y organización de las instalaciones, con el objetivo de conservar espacios adecuados para el descanso y la convivencia.

Otra de las áreas de participación será la organización de actividades recreativas, deportivas y culturales, diseñadas para propiciar la interacción entre las personas alojadas en los refugios.

A estas tareas se suma el acompañamiento comunitario, enfocado en promover la empatía, la convivencia y la contención emocional de quienes atraviesan circunstancias de vulnerabilidad.

De esta manera, la iniciativa busca que los voluntarios contribuyan no solo a cubrir necesidades básicas, sino también a generar entornos de respeto y solidaridad para las personas en movilidad.

¿Cómo participar en el Voluntariado Mx?

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden consultar los requisitos y completar su registro a través de la plataforma digital habilitada por el programa.

La información sobre la convocatoria y el proceso de inscripción está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4dSeH43.

El periodo de registro concluirá el 11 de diciembre de 2026, por lo que quienes deseen participar deberán realizar su solicitud antes de esa fecha.

La convocatoria representa una oportunidad para que ciudadanos se involucren directamente en las labores de asistencia humanitaria y contribuyan a fortalecer la atención que reciben las personas migrantes en los albergues.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Altruismo
Migración
Migrantes

Localizaciones


Coahuila
Guatemala
Saltillo

Organizaciones


Casa del Migrante

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Esto pasó en Saltillo. Pasó

true

Lecciones de la lucha estudiantil
La llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los animales fallecidos y se prepara con altares para recibirlos.

Día de Muertos 2026: El 27 de octubre regresan las ánimas de las mascotas, ¿cómo preparar su ofrenda?
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Oferta. Juan Osorio recordó los retos de producción y las experiencias que marcaron la realización de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB